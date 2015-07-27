بازداشت جراح عمومی در بیمارستان/ تماس وزیر با رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازداشت غیراصولی پزشک جراح عمومی بیمارستان نورآبادممسنی در حین خدمت، وزیر بهداشت در گفتگوی تلفنی با رئیس قوه قضائیه خواهان برخورد جدی و پیگیری حقوقی با خاطیان این اقدام شد و نامه ای را نیز در این خصوص خطاب به رئیس قوه قضائیه ارسال کرد.

دکتر سید حسن هاشمی علاوه بر گفتگوی تلفنی طی نامه ای ضمن تشکر از توجه وی به حوزه سلامت، با ابراز تاسف از برخورد غیر حرفه ای مقام قضایی که با ادعای اجرای قانون اقدام به دستگیری غیرقانونی پزشک جراح کرده بود، این اقدام را خلاف قانون برشمرده و خواهان برخورد جدی قضایی با مامور خاطی شد.

وزیر بهداشت تاکید کرد: مامور خاطی به منظور اجرای انجام فرآیند بازپرسی از بیمار مصدوم وارد بیمارستان شده و حین انجام ارائه اقدامات درمانی اورژانس توسط پزشک معالج به بیمار ضمن ممانعت از ادامه انجام فعالیت پزشک در جهت مداوای بیمار، اقدام به دستگیری همکار خانم جراح عمومی نموده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که پزشک جراح تنها بر اساس رسالت حرفه ای خود در برابر اقدام غیر حرفه ای و غیر اخلاقی مامور مورد نظر مقاومت کرده بود و این گونه مورد بی احترامی قرار گرفت.

هاشمی یادآور شد: این پزشک در شرایطی دستگیر شده است که مرکز درمانی مورد اشاره وچندین بیمار بدحال دیگر به حضور پزشک بسیار نیازمند بودند، حال آنکه وی ناچار به ترک محل کار شده است. شرایط دستگیری پزشک با دستبند آثار بسیا بد و نامطلوبی در محیط بیمارستان و دیگر مراکز درمانی کشور به جا گذاشته است.

در پی وقوع این اتفاق همچنین وزیر بهداشت طی مکاتبه ای خواهان پیگیری قضائی و برخورد جدی با مامور خاطی و جلوگیری از تکرار چنین مواردی در جهت رفع نگرانی از جامعه پزشکی و خدمت گیرندگان مراکز درمانی شده است.