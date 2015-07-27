به گزارش خبرگزاری مهر، «سریو استاوا» سفیر هند در تهران عصر امروز با جواد جهانگیرزاده رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند در محل مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
جهانگیرزاده در ابتدای این دیدار، با اشاره به مراودات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی میان دو ملت ایران و هند گفت: پیوندهای تاریخی دو ملت به ویژه تعاملات فرهنگی فیمابین که از پیشینه طولانی برخوردار است، همواره بستر مناسبی را برای توسعه و تقویت روابط دوستانه فیمابین در عرصههای مختلف فراهم ساخته است.
وی در همین زمینه به تعاملات فرهنگی ادبی دو ملت در طول تاریخ اشاره کرد و افزود: دو کشور با برخورداری از دیدگاههای مشترک در زمینههای مختلف سیاسی، منطقهای و بینالمللی از فرصتهای فراوانی برای توسعه روابط دوستانه در عرصههای گوناگون برخوردارند که با برنامهریزی میتوان از آنها بهره برد.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند، همکاری میان هند و ایران در زمینههای مختلف منطقهای، اقتصادی و صنعتی را به نفع دو ملت و کشورهای منطقه خواند و افزود: تقویت روابط ایران و هند میتواند به ایجاد آرامش و ثبات پایدار در منطقه کمک کند.
در این دیدار، «سریر استارا» سفیر هند نیز، ضمن تاکید بر علاقهمندی کشورش برای گسترش روابط دوستانه فیمابین به ویژه در عرصه روابط اقتصادی گفت: همکاری میان مجالس دو کشور میتواند به گسترش و رشد تعاملات فیمابین در عرصههای گوناگون به ویژه حل پارهای مشکلات در مسیر توسعه روابط اقتصادی، بازرگانی کمک کند.
وی در همین زمینه خواستار کمک گروه دوستی پارلمانی ایران و هند برای حل پارهای مسائل و مشکلات در اجرای پروژههای مشترک اقتصادی، صنعتی شد.
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