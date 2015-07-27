ظرفیت های گردشگری و کشاورزی شاهرود بهترین راه ایجاد اشتغال پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی در نهمین جلسه کمیته گردشگری شهرستان شاهرود که عصر دوشنبه در محل فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد، استفاده از ظرفیت های گردشگری و کشاورزی منطقه را بهترین راه ایجاد اشتغال دانست و افزود: باید همزمان با برگزاری اولین همایش گردشگری در شهرستان به بهترین نحو زمینه های مختلف گردشگری فرهنگی، معنوی و تاریخی را به مسافران و گردشگران معرفی کنیم.

وی بیشترین مسئولیت در برگزاری این همایش را متوجه سمنها و نهادهای مردمی دانست و خاطرنشان کرد: تعطیلات نوروز جنگل ابر بعنوان یکی از پتانسیل های خوب گردشگری شهرستان با بیش از شش هزار و ۵۰۰ خودروی سواری توانست نقش بسزایی در معرفی ما داشته باشد.

ایجاد نشاط اجتماعی باعث کاهش آسیب ها خواهد شد

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود مدیریت فضاهای گردشگری و حضور گردشگران در جاذبه های طبیعی و گردشگری را ضروری خواند و تاکید کرد: تمام نهادها و ارگانهای درگیر تلاش کنند فضای شهر هنگام برگزاری همایش فضای گردشگری مطلق باشد.

هاشمی برگزاری نمایشگاه با نان و غذاهای محلی، سوغات، محصولات کشاورزی و دامی و ... را از مهمترین برنامه های جانبی همایش نام برد و تصریح کرد: استفاده از آئین های موسیقی و بازیهای سنتی در فضاهای پیش بینی شده می تواند با ایجاد نشاط اجتماعی آسیب ها را کاهش دهد.

ارسال ۴۰ مقاله کیفی به دبیرخانه همایش گردشگری شاهرود

دبیر همایش گردشگری شهرستان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از روند اطلاع رسانی و دریافت مقالات و مراحل اجرایی عنوان کرد: پوستر های همایش برای تمام ادارات و نهادهای مرتبط سراسر کشور و استان ارسال شده و ۱۷۰ مرکز دانشگاهی نیز هدف اطلاع رسانی قرار گرفته اند.

حبیب الله قاسمی طراحی سایت و پیگیری مراحل دریافت مقالات و دسته بندی را از دیگر فعالیت های دبیرخانه همایش دانست و ابراز داشت: آئین نامه نگارش مقالات، فرم ارزیابی، محلی برای دریافت پیشنهادهای نحوه برگزاری و کارگاه های آموزشی و ... نیز از دیگر فعالیت های انجام شده توسط این دبیرخانه است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون بیش از ۴۰ مقاله کیفی به دبیرخانه همایش ارسال شده است، اظهار داشت: مقالات در هشت حوزه موانع سرمایه گذاری، زیرساختها، جاذبه های گردشگری، مدیریت گردشگری، گردشگری توسعه، برندینگ گردشگری، اخلاق و فرهنگ گردشگری و گردشگری الکترونیک دسته بندی شده اند.

انجام جشنواره زیست محیطی با سمن ها، آمادگی برای برگزاری نمایشگاه پارک ملی توران، معرفی روستاهای هدف گردشگری قلعه بالا و رضا آباد بیارجمند، برگزاری نمایشگاه عکس از زیستگاه های طبیعی شهرستان، استفاده از ظرفیت هایی چون شتر، خرمای طرود و کویر گردی و ... از پیشنهادهای حاضران در جلسه برای برگزاری هر چه بهتر این همایش بود.