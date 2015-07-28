بیمارستانی که قلب آن منتظر تپش است/ تجهیزات کلید قفل پروژه حیاتی

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: همه مردم شهر کم یا زیاد می شناسند و چهره مهربان و قلب رئوف و دستان سخاوتمندش را به یاد می آورند. هنوز قلب مهربانی هایش در شهر می تپد و همین از او برای اهالی این دیار خاطره ای ماندگار ساخته است.

«محمد علی فرشچیان» را می گویم، بزرگمردی که نامش تا بلندای تاریخ همدان همواره جاودان خواهد ماند.

مرحوم «محمدعلی فرشچیان» از نیك مردان روزگار است كه لطف و رحمت خدای متعال یاد و نام او را در قلب های مردم بسیاری از نقاط كشور و از جمله همدان جاودانه ساخت، همان خیر نیکو کاری است که به دلیل سخاوت بی انتهایش به مردم همدان تا ابد در دل و یاد مردم این دیار خواهد ماند.

سال ها پیش محمد علی فرشچیان به همدان آمد تا مردم این دیار را از سفره جود و سخاوتش بهره مند کند و نتیجه حضور این بزرگمرد در این شهر ساخت دبیرستان دخترانه ۱۲ كلاسه با دو هزار و ۶۰۰ مترمربع مساحت و مدرسه راهنمایی پسرانه با ۱۲ كلاس و چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت و مجتمع درمانی و کلینک روانی فرشچیان به متراژ ۱۰ هزار متر مربع است.

وفای به عهد فرشچیان و بدعهدی دولت

اما محمد علی فرشچیان در همدان یادگاری دیگری از خود به جای گذاشته که تا سالیان سال با حل مشکل بسیاری از بیماران نه تنها در همدان بلکه در کشور و حتی خارج از کشور دعای خیر بدرقه راهش می کند چراکه در سال ۱۳۸۶ بیمارستان تخصصی قلب توسط مرحوم محمد علی فرشچیان در همدان کلنگ زنی شد تا به‌صورت پروژه ۴۰ درصد توسط خیر و ۶۰ درصد توسط دانشگاه علوم ‌پزشکی همدان، اجرا شود.

مرحوم فرشچیان تا سال ۸۸، حدود ۴۰ درصد تعهد خود را که شامل ۱۲ میلیارد تومان می‌شد به‌صورت کامل پرداخت کرد و پروژه را به دانشگاه علوم‌ پزشکی تحویل داد اما آنچه شیرینی این کار نیک را هنوز به کام بیماران نچشانده عدم پایبندی دولت به اجرای تعهدات خود است چراکه این بیمارستان هنوز به بهره برداری نرسیده است.

این گزارش برآن است تا به روند ساخت و تجهیز بیمارستان تخصصی قلب فرشچیان و چرایی عدم بهره برداری از این بیمارستان بپردازد.

طرح بیمارستان قلب فرشچیان با ۲۵ هزار متر مربع زیر بنا در ۹ طبقه است بیمارستان قلب فرشچیان همدان طرحی با ۲۵ هزار متر مربع زیربنا در ۹ طبقه و تجهیزاتی همچون ام آر آی، آنژیوگرافی، سی تی اسکن، گاما اسکن هر کدام یک دستگاه، انواع اکوکاردیوگرافی، پمپ های جراحی قلب باز، دستگاه اکسیژن ساز و امحای زباله، تجهیزات چهارگانه، دستگاه های رادیولوژی، و تجهیزات بخش های ویژه با ۱۴۰ تخت تخصصی و فوق تخصصی است.

این بیمارستان در گام نخست شامل ۱۴۰ تختخواب از جمله ۱۰۰ تخت معمولی، ۱۰ تخت آی سی یو و ۳۰ تخت سی سی یو است که این میزان ظرفیت در مرحله دوم به ۲۲۰ تخت افزایش می یابد.

با ورق زدن تاریخ همدان در سالهای نه چندان دور آنچه برمی آید اینکه دولت نهم و دهم ابتدا این پروژه را در سفر چهارم هیئت دولت وقت به همدان به‌عنوان طرح ملی اعلام کرد و ۱۰ میلیارد تومان به اجرای این پروژه اختصاص داد اما سپس با داغ شدن بحث طرح‌های مهر ماندگار، این پروژه یکی از ۳۴ طرحی شد که قرار بود در همدان با مهر دولت به اتمام رسیده و ماندگار شوند اما تاکنون خبری از این رویداد نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در این زمینه گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیمارستان فوق تخصصی قلب فرشچیان در سال ۸۶ کلنگ‌زنی شد و تنها بیمارستان کشور است که با کمک مالی و نیت خیرخواهانه مرحوم فرشچیان ساخته شده است، افزود: این بیمارستان به کمک بنیاد فرشچیان در همدان ساخته شده است.

حبیب الله موسوی بهار با بیان اینکه روند ساخت این بیمارستان به پایان رسیده است، ابراز داشت: تجهیزات این بیمارستان هنوز تکمیل نشده و کارهای آن به پایان نرسیده است.

دو عدد دیزر ژنراتورعظیم که دو میلیارد تومان هزینه آن شده خریداری شده است ولی هنوز به بیمارستان نرسیده است رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید براینکه برخی از تجهیزات خریداری شده برای بیمارستان فرشچیان وارداتی هستند، افزود: به طور مثال دو عدد دیزل ژنراتورعظیم که دو میلیارد تومان هزینه آن شده خریداری ولی هنوز به بیمارستان نرسیده است.

موسوی بهار با اشاره به اینکه وسایل و تجهیزات خریداری شده هنوز به دست ما نرسیده است، بیان کرد: در حال حاضر مشکل عدم بهره برداری از بیمارستان نبود برخی تجهیزات لازم و ضروری برای راه اندازی بیمارستان است و با توجه به اهمیت بیمارستان قلب و جان بیماران نمی توان بدون آن تجهیزات بیمارستان را به بهره برداری رساند.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات برای بیمارستان ضروری و حیاتی است، عنوان کرد: قرار بر این بوده که با بهره برداری از بیمارستان، بیماران بیمارستان اکباتان همدان به بیمارستان فرشچیان منتقل شوند بنابراین بدون تجهیزات لازم جان بیمار در خطر می افتد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر اینکه بیمارستان قلب فرشچیان مشکل اعتباری ندارد، بیان کرد: تا کنون برای احداث بیمارستان ۴۷ میلیارد تومان اعتبار و برای تجهیز بیمارستان نیز ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده اما برخی وسایل هنوز به دست ما نرسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه مشکل بیمارستان در حال حاضر نصب یک سری از تجهیزات لازم است، بیان داشت: به محض رسیدن تجهیزات بیمارستان به بهره برداری می رسد و منتظر زمان خاصی نخواهیم بود.

موسوی بهار با اشاره به اینکه بیمارستان اکباتان همدان به طورکامل به بیمارستان فرشچیان انتقال داده می شود، افزود: بیمارستان فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان شامل چهاربخش بستری، چهاربخش آی سی یو، چهاراتاق عمل، چهاربخش سی سی یو، جراحی قلب بزرگسالان، جراحی قلب کودکان، پزشکی هسته ای، آنژیوگرافی، آنژیوتراپی، گاما اسکن، بخش بازتوانی قلب، بخش توانبخشی قلب و اورژانس و درمانگاه وغیره است و در آینده به احتمال زیاد بخش پیوند اعضا نیز در این بیمارستان راه اندازی شود.

وی در ادامه از راه اندازی دستگاه اسکن هسته ای جدید، بخش پیشرفته بازتوانی قلب، پمپ قلب و همچنین راه اندازی بخش انژوگرافی و سی تی انژوگرافی برای نخستین بار در این بیمارستان خبرداد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید براینکه بیمارستان فوق تخصصی فرشچیان همدان در غرب کشور منحصر به فرد است، اظهارداشت: بیماران در این بیمارستان به صورت سرپایی از طریق درمانگاه ها، اورژانس بیمارستان و هم از طریق مطب های متخصصان قلب و جراحان قلب پذیرش می شوند و بیمارستان تخصصی قلب فرشچیان با توجه به اینکه مرکز قلب غرب کشور است علاوه بر پذیرش بیماران استان، آمادگی پذیرش بیماران منطقه غرب کشور را نیز دارد.

نماینده بنیاد فرشچیان در استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه اردیبهشت ماه سال ۸۶ با حضور وزیر بهداشت و آموزش پزشکی، عملیات اجرایی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی تخصصی قلب و عروق فرشچیان همدان آغاز شد، افزود: براساس توافق نامه مقررشد ۵۰ درصد از هزینه‌های ساخت بنای این بیمارستان توسط مرحوم فرشچیان و ۵۰ درصد دیگر نیز به عنوان سهم دولت از طریق دانشگاه علوم پزشکی همدان هزینه شود.

محمودحصاری با بیان اینکه مساحت زمین پروژه بیمارستان فوق تخصصی قلب ۲۷ هزار و ۶۵۰ مترمربع و شامل ۲۰۰ تخت است، اظهار داشت: براساس برنامه ریزی ها، مقررشده بود که این پروژه حداکثر تا پنج سال به بهره‌ برداری برسد که به دلیل تامین بودجه بخش دولتی درسال های نخست اجرای پروژه با تاخیر همراه بود.

وی با اشاره به اینکه ساختمان اصلی بیمارستان دارای ۹ طبقه است، گفت: امکانات این ساختمان شامل بخش‌های بستری، بخش پست آنژیوگرافی، اورژانس، درمانگاه، آزمایشگاه، پزشکی هسته‌ای، جمع‌آوری بهداشتی زباله، بخش سی‌سی‌یو، اتاق عمل و غیره است.

حصاری با بیان اینکه پروژه بیمارستان قلب فرشچیان، نماد مشارکت بخش خصوصی والگویی برای افرادخیرمحسوب می‌شود، گفت: طرح بیمارستان قلب فرشچیان به لحاظ کاربری یکی از بهترین بیمارستانهای غرب کشور است.

استاندار همدان نیز بیان داشت: بیمارستان قلب فرشچیان نمادی از زنده بودن و بشردوستی را دارد که مرحوم فرشچیان به عنوان یک خیر بزرگ این حس را ایجاد کرده است.

محمد ناصر نیک بخت با اشاره به اینکه آثار و خدمات مرحوم فرشچیان در استان همدان و برای مردم ایران بسیار بوده است، گفت: باید تلاش کنیم تا مستندی از خدمات و تلاش‌های مرحوم فرشچیان برای معرفی هر چه بهتر وی به مردم استان همدان تولید کنیم.

وی با بیان اینکه بیمارستان قلب فرشچیان در سه هکتار زیربنا طراحی شده است، عنوان کرد: بنیاد فرشچیان کمک بزرگی در ساخت و اتمام این بیمارستان داشت و از سوی دیگر نیز وزیر بهداشت قول تخصیص اعتبار برای تجهیز بیمارستان را داده بود که خوشبختانه عملیاتی شد.

بسیاری از تجهیزات به کار گرفته در این بیمارستان برای نخستین بار در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند وی با اشاره به اینکه تجهیزات مدرن و با کیفیت بالایی در این بیمارستان به کار گرفته شده‌ است، گفت: بسیاری از تجهیزات به کار گرفته در این بیمارستان برای نخستین بار در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند و این به سبب تلاش‌های بنیاد مرحوم فرشچیان و تلاش‌های مدیران است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه مرحوم فرشچیان به لحاظ مادی و معنوی از بین ما نرفته است، افزود: به زودی نام یکی از بلوارهای همدان به نام فرشچیان نام‌گذاری شده و سردیس وی نیز به پاس خدمات بسیار در این بلوار نصب می‌شود.

از صحبت های مسئولان عبور می کنیم تا پای حرف های بیماران همدانی بشینیم که همچنان چشم به راه افتتاح بیمارستان مانده اند.

پرویز اسکندری یکی از شهروندان تویسرکانی است که چند سالی است به دلیل ابتلا به بیماری قلبی تحت درمان است و می گوید: اگر چه بیماران قلبی نباید دچار استرس شوند اما به دلیل نبود امکانات و تجهیزات لازم در بیمارستان تویسرکان ناگزیرم هر ماه برای درمان به همدان و در مواقعی به تهران مراجعه کنم، این در حالی است که رانندگی در جاده ها برای بیماران قلبی بسیار خطرناک است.

وی می افزاید: با وجود این که شهر تویسرکان از شهرهای بزرگ استان محسوب می شود اما هنوز هم با محدودیت متخصص قلب و امکانات و تجهیزات مواجه است.

وی با اظهار این که وضعیت بخش CCU بیمارستان تویسرکان مطلوب نیست، اضافه می کند: بیماران قلبی حتی برای عمل های سرپایی و بالن زدن نیز باید متحمل هزینه های سنگین شوند و به بیمارستان های شهرهای دیگر مراجعه کنند.

زمانی که برای یک بیماری خاص به بیمارستان مراجعه می کنیم مدت ها برای معاینه و پذیرش در راهروها منتظر می مانیم

احمد مومنی یکی دیگر از شهروندان با اشاره به کمبودها و امکانات محدود بیمارستانی در شهرستان می گوید: زمانی که برای یک بیماری خاص به بیمارستان مراجعه می کنیم مدت ها برای معاینه و پذیرش در راهروها منتظر می مانیم و دلیل آن نبود تخت خالی برای بستری کردن بیماران است.

وی اظهار می دارد: در وضعیتی که دچار ناراحتی قلبی بودم دست اندرکاران بیمارستان به جای درمان، مرا با همان وضعیت برای تهیه امکانات و داروهای اولیه به داروخانه راهنمایی کردند.

به گفته وی این وضعیت باعث افزایش استرس و فشار قلبی بیماران می شود که لازم است توجه خاصی به ارتقا وضعیت این بخش در بیمارستان شود.

توحید ربانی نیز یکی از شهروندان نهاوندی است که برای درمان به همدان مراجعه کرده است و درباره مسائل و مشکلات حوزه درمان اظهار می دارد: شهرستان نهاوند امکانات درمانی مناسبی ندارد.

به گفته وی کمبود دستگاه های دیالیز، سونوگرافی، متخصص مغز و اعصاب و قلب در بیمارستان این شهر مشهود است و باید دست اندرکاران شهرستانی و استانی برای برطرف شدن این مشکل چاره ای بیندیشند.

به هر روی بیمارستان قلب فرشچیان در غرب کشور بی نظیر بوده و علاوه بر پذیرش بیماران از استان همدان توانایی پذیرش بیمار از استان های همجوار و حتی خارج از کشور را نیز دارد و از سویی می تواند در گردشگری سلامت استان همدان تاثیر بسزایی داشته باشد که امیدواریم به زودی مشکل نصب تجهیزات در این بیمارستان حل شود تا شاهد حل مشکلات بیماران باشیم.