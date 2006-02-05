150 هزار نفر در كشور بيمه بيكاري مي گيرند

گودرز كريمي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهر اظهار داشت : البته تعداد كارگراني كه در واحدهاي صنعتي و توليدي مشغول بكار بوده اند و غيرارادي بيكار شده اند ، بيش از اين تعداد است اما به دليل محدوديت هاي مالي صندوق بيمه بيكاري كارگران ، فقط 150 هزار نفر از بيمه بيكاري استفاده مي كنند.

وي خاطر نشان كرد: اين در حالي است كه همه كارگران مشمول قانون كار، ماهانه سه درصد از حقوق خود را بابت بيمه بيكاري پرداخت مي كنند.

كريمي در بخش ديگري از صحبتهاي خود ، به تقديم پيش نويس لايحه حق بيكاري به مجلس شوراي اسلامي از سوي وزارت كار و امور اجتماعي اشاره و خاطرنشان كرد: حق بيكاري با بيمه بيكاري كاملا متفاوت است و حق بيكاري به نيروهاي متخصص بيكار يا بيكار كارآمد ، تعلق مي گيرد.

اين مسئول يادآور شد: در صورت به تصويب رسيدن اين لايحه و اختصاص بودجه براي افراد بيكار، اين طرح در سال دوم برنامه چهارم توسعه محقق مي شود.

كريمي تصريح كرد: اگر اين لايحه به تصويب مجلس برسد ، پنج ميليون نفر در كشور حق بيكاري دريافت خواهند كرد.