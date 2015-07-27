دیدیه دروگبا به تیم مونترال ایمپکت پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدیه دروگبا، مهاجم با سابقه تیم فوتبال چلسی تصمیم به ادامه فوتبال خود در تیم مونترال ایمپکت گرفت. بر اساس گزارش اسکای اسپورتس، گمانه زنی‌های زیادی درباره آینده این بازیکن مطرح بود اما وی در نهایت به تیم مونترال ایمپکت ملحق شد.

پیش از این تیم شیکاگو فایر نیز خواستار به خدمت گرفتن دروگبا بود ولی وی با قراردادی ۱۸ ماهه راهی مونترال شد. جوی ساپوتو رئیس باشگاه مونترال ضمن ابراز خوشحالی از پیوستن دروگبا آن را اتفاقی تاریخی برای این باشگاه دانست.

در تابستان امسال فرانک لمپارد، استیون جرارد و آندره پیرلو ستاره‌هایی بودند که راهی لیگ MLS شدند.