ایجاد منطقه آزادتدبیری موثر برای زدودن غبارمحرومیت ازچهره کردستان

سیدکمال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان خواسته ها، مشکلات و پیشنهادات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان کردستان از دولت تدبیر و امید پرداخت و گفت: از آنجا که کردستان سرشار از منابع طبیعی خدادادی و نیروی انسانی توانمند است به دلیل عقب ماندگی های مزمن و تاریخی نسبت به سایر استان های کشور از لحاظ توسعه در رتبه های آخر قرار دارد.

وی با بیان اینکه کردستان سهم چندانی از مواهب توسعه ملی ندارد، عنوان کرد: متاسفانه کردستان حتی از اقتصاد دولتی و شبه دولتی هم برخوردار نیست و این مهم باید از سوی دولت مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی اظهارداشت: فعالان اقتصادی کشور از اقتصاد آزاد حمایت می کنند و امید به تحقق خصوصی سازی واقعی دارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان ادامه داد: برای اینکه استان جذابیتی برای سرمایه گذاری داشته باشد نیاز به ایجاد صنایع بالادستی و مادر تخصصی و زیرساخت ها در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت است.

حسینی افزود: مقام معظم رهبری به تمامی بنیادها و هلدینگ های سرمایه گذاری کشور تکلیف کردند که توجه ویژه ای به کردستان داشته باشند لذا برای تحقق این فرمان رهبری باید با تمام توان فضا و شرایط زیرساختی در این استان فراهم شود.

ایجاد منطقه آزاد تجاری وصنعتی درکردستان مطالبه مردم استان از نظام و دولت

وی با اشاره به اینکه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی در کردستان یکی از انتظارات و مطالبات مردم این استان از نظام و دولت است، بیان کرد: موقعیت استراتژیک تجاری و بازرگانی استان در صورت فراهم کردن زیرساخت های لازم سرمایه گذاری در آن، قادر به مهیا کردن ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی است.

وی ایجاد منطقه آزاد در استان را لوکوموتیو سریعی خواند که می تواند زمینه ساز سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان شود، افزود: ایجاد منطقه آزاد می تواند تدبیری موثر برای زدودن غبار محرومیت و جبران بخشی از عقب ماندگی کردستان باشد.

زیرساخت های کردستان نیازمند تقویت

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات تجارت خارجی و پیشنهاداتی برای رفع آنها اشاره کرد و اظهارداشت: از جمله مشکلات حوزه تجارت خارجی در استان وضعیت نامناسب جاده ها و راه های منتهی به بازارچه ها و پایانه های مرزی است.

حسینی ادامه داد: پیشنهاد فعالان اقتصادی استان برای رفع مشکل مذکور اجرایی کردن مصوبه هیئت وزیران در راستای تقویت و توسعه زیرساخت های خارجی از جمله بازارچه های مرزی و مناطق ویژه اقتصادی است.

وی عدم رسمیت یافتن مرز سیرانبند بانه از سوی طرف عراقی را دیگر مشکل استان در حوزه تجارت خارجی ذکر کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که برای حل این مشکل کمیته پیگیری متشکل از وزارت امور خارجه، وزارت کشور و صنعت، معدن و تجارت و نمیانده استان برای مجاب کردن دولت مرکزی عراق به منظور رسمیت شناخت مرزسیرانبند تشکیل شود.

وی بیان کرد: تعطیلی بازارچه سیف سقز از اسفند ۹۱ باعث بیکاری فعالان اقتصادی استان شده است و بازگشایی این مرز برای بهره مندی از استعدادهای تجاری و ایجاد یک دروازه تجاری به سمت و سوی کشور امری ضروری است.

تسهیلات برای توسعه صادرات در کردستان تقویت شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان نبود سیستم تشویقی در حوزه صادرات را ازدیگر مشکلات استان خواند و عنوان کرد: رونق صادرات نیاز به تخصیص جوایز صادراتی دارد.

حسینی افزود: در خصوص مشکلات مالیاتی پیله وران استان مربوط به سال ۸۵-۸۰ پیشنهاد می شود با عنایت به مکاتبه وزارت دارایی و امور اقتصادی مبنی بر اقدام مطابق با ماده ۱۵۷ قانون مالیاتی در خواست خارج کردن پرونده های مذکور از دستورکار امور مالیاتی را داریم.

وی خواستار لغو محدودیت های تردد برای بازرگانان ایرانی درسال بیش از سه بار توسط طرف عراقی و همچنین حذف روادید و لعو ویزا برای تجار عراقی از سوی طرف ایرانی شد وتحقق این موضوع را منجر به ایجاد تعادل و روابط تجاری طرفین خواند.

وی عدم رقابت پذیری کالاهای ایرانی در بازار هدف اقلیم کردستان عراق در مقابل سایر کالاهای عرضه شده توسط کشورهای دیگر را از دیگر مشکلات حوزه تجارت خارجی در استان ذکر کرد و گفت: رفع این مشکل نیز نیازدمند تخصیص یارانه صادراتی برای کاهش قیمت و رقابتی کردن کالاهای ایرانی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان در پایان عنوان کرد: بر همگان واضح است که سال هاست اقتصاد به سیاست یارانه می دهد و امروز زمان آن فرار رسیده که سیاست نیز به اقتصاد یارانه بدهد.

حسینی بیان کرد: امیدواریم جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران نزد دولتمردان بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با سفر رئیس جمهور و بهره برداری از مصوبات آن زمینه برای رفعد مشکلات استان کردستان فراهم شود.