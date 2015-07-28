ادعای آمریکا در توجیه علت ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مقام های آمریکایی می گویند که ایجاد منطقه «عاری از داعش» در بخش هایی از شمال خاک سوریه به ثبات بیشتر در مرزهای ترکیه و سوریه منجر می شود.

بررسی ها این طرح های جدید در حالی توسط آنکارا و واشنگتن آغاز شده که هفته گذشته و بعد از گفتگوی تلفنی باراک اوباما و رجب طیب اردوغان روسای جمهور آمریکا و ترکیه، ترک ها سیاست خود را در قبال داعش تغییر دادند.

از هفته گذشته ترکیه علاوه بر آنکه اجازه استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک را برای نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای حمله به مواضع داعش صادر کرده، خود نیز حملاتی را علیه این گروه تروریستی آغاز کرده است.

در همین حال احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه به شبکه ATV این کشور گفته است: چیزی که ما بدنبال آن هستیم، پشتیبانی هوایی برای پاکسازی منطقه از داعش و همزمان حمایت از مخالفان میانه روی بشار اسد برای کنترل مناطقی از این کشور است.

روزنامه واشنگتن پست آمریکا نیز در گزارشی درباره ایجاد یک منطقه حائل در مرز ترکیه و سوریه نوشته است که مقامات واشنگتن و آنکارا می خواهند تروریست های داعش را از یک منطقه به شعاع 109 کیلومتر در غرب رودخانه فرات پاکسازی کنند.