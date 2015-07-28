پ ک ک علیه داعش جنگیده باشد هم یک گروه تروریستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد هر چند پ ک ک در برخی موارد با داعش تفاوت دارد، اما در هر حال یک گروه تروریستی است.

کربی تاکید کرد واشنگتن بدون توجه به این موضوع که پ ک ک با داعش همکاری می کند و یا مخالف آن است، به عملیات ائتلاف بین المللی ضدداعش با شرکت ۶۲ کشور، ادامه می دهد. وی یادآور شد حملات اخیر ترکیه به مواضع داعش و پ ک ک، از شدت حملات ائتلاف ضدداعش علیه تروریست ها نخواهد کاست.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در دفاع از تجاوز ارتش ترکیه به خاک سوریه به بهانه مقابله با داعش، مدعی شد ترکیه حق دارد از خود دفاع کند و واشنگتن این حق آنکارا را به رسمیت می شناسد.

این در حالی است که حملات ترکیه به خاک عراق به بهانه هدف قرار دادن پ ک ک اعتراض مقامات بغداد را به دنبال داشته است. در همین رابطه «نوری المالکی» معاون رئیس جمهوری عراق، از ترکیه خواست به تمامیت ارضی عراق احترام بگذارد.