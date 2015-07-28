واليباليست آملی عضو تيم النصر امارات شد

سید میلاد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر تصريح كرد: اين واليباليست مازندرانی فصل گذشته در تيم ليگ برتری مهر فارس شيراز در رده سنی نوجوانان وجوانان توپ می زد و سابقه بازی در تيم كاله را نیز دارد.

تقوی خاطرنشان كرد: حضور اين بازيكن در تيم بزرگسالان النصر امارات نشان دهنده پتانسيل بسيار بالا استان مازندران در ورزش واليبال است و ما افتخار می كنيم كه اين بازيكن در سوپرليگ كشورامارات توپ می زند.

وی بابيان اينكه هيئت واليبال استان مازندران در سال ۹۴ دو هدف را دنبال می كند، گفت: در سال ۹۴ در بحث واليبال پایه سرمايه گذاری های بسياری كرده ايم و ديگر هدف ما رشد واليبال بانوان در استان است.

رئیس هيئت واليبال با بيان اينكه بيش از ۵۰ آكادمی واليبال در استان در حال فعاليت هستند، بيان داشت: طرح ساماندهی مدارس و آكادمی واليبال های استان مازندران در دستور كار هيئت واليبال قرار گرفته كه يك كار بسيار بزرگ در ساماندهی ورزش واليبال در استان است.