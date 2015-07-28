  1. استانها
  2. مازندران
۶ مرداد ۱۳۹۴، ۸:۰۲

رئیس هیئت والیبال مازندران:

واليباليست آملی عضو تيم النصر امارات شد

واليباليست آملی عضو تيم النصر امارات شد

آمل - رئيس هيئت واليبال مازندران از لژيونرشدن واليباليست آملی خبر داد و گفت: حسين گنگرج روز شنبه با تيم بزرگسالان النصر امارات به توافق رسيد.

سید میلاد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر تصريح كرد: اين واليباليست مازندرانی فصل گذشته در تيم ليگ برتری مهر فارس شيراز در رده سنی نوجوانان وجوانان توپ می زد و سابقه بازی در تيم كاله را نیز دارد.

تقوی خاطرنشان كرد: حضور اين بازيكن در تيم بزرگسالان النصر امارات نشان دهنده پتانسيل بسيار بالا استان مازندران در ورزش واليبال است و ما افتخار می كنيم كه اين بازيكن در سوپرليگ كشورامارات توپ می زند.

وی بابيان اينكه هيئت واليبال استان مازندران در سال ۹۴ دو هدف را دنبال می كند، گفت: در سال ۹۴ در بحث واليبال پایه سرمايه گذاری های بسياری كرده ايم و ديگر هدف ما رشد واليبال بانوان در استان است.

رئیس هيئت واليبال با بيان اينكه بيش از ۵۰ آكادمی واليبال در استان در حال فعاليت هستند، بيان داشت: طرح ساماندهی مدارس و آكادمی واليبال های استان مازندران در دستور كار هيئت واليبال قرار گرفته كه يك كار بسيار بزرگ در ساماندهی ورزش واليبال در استان است.

کد مطلب 2868920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها