اشکال پیش آمده در سامانه ۱۲۵ اهواز رفع شد

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۱۶ عصر روز گذشته به دلیل بروز اشکال در سیستم سوئیچینگ مرکز تلفن امام (ره) و بروز نقص فنی تمامی خطوط تلفن ۱۲۵ و اداری سازمان آتش نشانی قطع شد. خوشبختانه ساعت دو بامداد امروز این مشکل برطرف شده است.

وی افزود: از بامداد امروز که اشکال پیش آمده در سامانه اطلاع رسانی ۱۲۵ آتش نشانی این شهر رفع شده دیگر نیازی نیست مردم برای اعلام آتش سوزی ها با ۱۱۰ تماس بگیرند.

مدیر روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی اهواز تصریح کرد: این مشکل با پیگیری های مجدانه مدیرعامل سازمان آتش نشانی و تلاش بی وقفه متخصصان مجرب شرکت مخابرات حل شد.

حق شناس تأکید کرد: در حال حاضر نیز خطوط ارتباطی اداره و سامانه ۱۲۵ فعال بوده و خوشبختانه جای هیچ گونه نگرانی نیست.