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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۲۵

«آفتاب زندگی» روی کیوسک؛

نشریه‌ای که با تقدیم اولین شماره به شهید بابانظر متولد شد

نشریه‌ای که با تقدیم اولین شماره به شهید بابانظر متولد شد

شماره صفر ماهنامه فرهنگی- اجتماعی «آفتاب زندگی» به دلیل مصادف شدن با سالگرد شهادت شهید محمدحسین نظرنژاد (بابا نظر)، به خانواده وی تقدیم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشریه که با صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حجت الاسلام علی اکبر سبزیان از امروز سه‌شنبه روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی در تهران و شهرستان‌ها قرار گرفته، «خانواده ایرانی» را در کنار دیگر مسائل فرهنگی و اجتماعی روز، محور بحث قرار داده است.

ماهنامه «آفتاب زندگی» در پیش شماره خود، گفتگویی با محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته و در مطلبی با تیتر «نیمه پنهان یک چریک» ناگفته‌هایی از زندگی شخصی و خانوادگی وی در کنار اقتضائات زندگی یک سیاستمدار را نقل کرده است.

آفتاب زندگی

گفتگو با یک زوج هنری که ۳۶ سالگی ازدواجشان را به تماشا نشسته‌اند درکنار ده‌ها مطلب خواندنی دیگر، محتوای شماره «صفر» آفتاب زندگی را تشکیل می‌دهند.

این مجله قصد دارد در ادامه مسیر نشر هر شماره را به یک خانواده تقدیم کند و شماره صفر به دلیل مصادف شدن با سالگرد شهادت سردار رشید اسلام شهید محمد حسین نظر نژاد (بابا نظر)، به خانواده وی تقدیم شده است.

کد مطلب 2868932

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    نظرات

    • شهرابادی از نیشابور ۱۷:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
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      پاسخ
      خوشحالیم که اولین مجله خانوادگی و اجتماعی سراسری ازخطه خراسان وسوغات مشهد الرضاست به دست اندر کاران آن تبریک وخسته نباشید می گوییم

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