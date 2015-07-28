۱۵هزار لیتر سوخت قاچاق در گلستان کشف شد

سرهنگ محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت دو روز در استان اجرا شد.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان در بررسی شرکت های تولیدی و صنعتی و کنترل واحدهای مختلف توانستند دو مکان دپوی فرآورده های نفتی را کشف کنند.

اکبری بیان کرد: در این عملیات ۱۵هزار لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع کشف شد.

وی اظهار کرد: در این راستا دو نفر دستگیر شدند و متهمان نیز برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.