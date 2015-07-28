برنامه دیدارهای ایران در جام جهانی والیبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین دوره جام جهانی والیبال از ۱۷ شهریورماه به مدت ۱۶ روز در کشور ژاپن پیگیری خواهد شد. ۱۲ تیم از جمله تیم ملی والیبال ایران در این رقابت ها که در سه مرحله برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند که گروه‌بندی آن به قرار زیر است:

گروه A: استرالیا، آمریکا، ژاپن (میزبان)، نماینده دوم کنفدراسیون آفریقا، کانادا و ایتالیا

گروه B: لهستان، نماینده اول کنفدراسیون آفریقا، روسیه، ونزوئلا، آرژانتین و ایران

این رقابتها در سه مرحله و در شهرهای هاماماتسو، اوساکا و توکیو پیگیری خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران در این رقابت ها ۱۱ دیدار با حریفان خود برگزار خواهد کرد. برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی به وقت تهران به قرار زیر است:

شهر هاماماتسو

سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه

* ایران - آرژانتین، ساعت ۷:۴۰ دقیقه

چهارشنبه ۱۸ شهریورماه

* ایران - تیم اول کنفدراسیون آفریقا، ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه

پنجشنبه ۱۹ شهریورماه

* ایران - ونزوئلا، ساعت ۷:۴۰ دقیقه

جمعه ۲۰ شهریورماه (استراحت تیم‌ها)

شنبه ۲۱ شهریورماه

* ایران - لهستان، ساعت ۷:۴۰ دقیقه

یکشنبه ۲۲ شهریورماه

* ایران - روسیه، ساعت ۱۴:۱۰ دقیقه

روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۳ و ۲۴ شهریورماه جابجایی تیم‌ها به شهر اوساکا

شهر اوساکا

چهارشنبه ۲۵ شهریورماه

* ایران - ایتالیا، ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه

پنجشنبه ۲۶ شهریورماه

* ایران - آمریکا، ساعت ۷:۴۰ دقیقه

جمعه ۲۷ شهریورماه

* ایران - ژاپن، ساعت ۱۴:۵۰ دقیقه

روزهای شنبه و یکشنبه ۲۸ و ۲۹ شهریورماه جابجایی تیم‌ها به شهر توکیو

شهر توکیو

* دوشنبه ۳۰ شهریورماه

* ایران - استرالیا، ساعت ۱۲:۴۰ دقیقه

سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه

* ایران - کانادا، ساعت ۸:۴۰ دقیقه

چهارشنبه یکم مهرماه

* ایران - تیم دوم کنفدراسیون آفریقا، ساعت ۵:۴۰ دقیقه بامداد