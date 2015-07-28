ضرورت مهیا سازی امکانات اولیه مدیریت بحران در کلانشهر کرج

فاطمه اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره وقوع سیل هفته گذشته در استان اظهار کرد: باید امکانات اولیه مدیریت بحران در شهر مهیا شود تا در زمان بحران امداد رسانی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه تمامی مناطق شهرداری کرج سیلوی بحران دارد گفت: باید سوله های موجود در سطح شهر تجهیز شوند تا در زمان وقوع حوادث بحرانی حداقل امکانات برای شهروندان حادثه دیده فراهم شود.

اسکندری با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل در این شرایط کارایی ویژه ‌ای دارد، ادامه داد: سوله بحران وجود دارد اما داخل آن خالی است که لازم است اعتباری برای تهیه تجهیزات لازم در این سوله‌ ها در نظر گرفته شود تا در مواقع بحران خدمات بهتری به مردم ارائه شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج در پایان با تاکید بر اینکه هیچ تصمیم گیری مالی برای مناطق سیل زده اتخاذ نشده، افزود: تاکنون شهردار کرج هیچ لایحه مالی برای کمک به مناطق سیل زده به شورای شهر ارائه نکرده است.