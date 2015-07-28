اکبر غمخوار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبت‌های علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه واگذاری باشگاه صبا از سوی استانداری قم قانونی نیست، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: قطعا برای واگذاری باشگاه ساز و کارهای قانونی آنرا رعایت می‌کنیم. ما فعلا در حال فراهم کردن مقدمات هستیم تا بعد از کارهای کارشناسی مزایده برگزار شود.

وی درباره اینکه با این حساب گزینه مالکیت این باشگاه بر چه اساسی برای این تیم هزینه می‌کند، گفت: فعلا فردی آمده و هزینه‌های تیم صبا را تقبل کرده است که بعدا و در صورت خرید باشگاه از سوی این فرد، هزینه‌هایش جزو آورده مالی حساب خواهد شد.

رئیس هیات مدیره باشگاه صبا در پاسخ به این سئوال که «واگذاری باشگاه چه زمانی صورت خواهد گرفت؟»، یادآور شد: فعلا در مرحله ابتدایی و ارزیابی باشگاه هستیم. باید کار کارشناسی صورت بگیرد و صبا قیمت گذاری شود تا بعدا نسبت به واگذاری اقدام شود.

وی با اشاره به شرایط تیم صبا تاکید کرد: ما تمرینات خوبی داشتیم و امیدوارم بتوانیم لیگ را با موفقیت شروع کنیم. خوشبختانه بازیکنان خوبی هم جذب شده‌اند. با وجود این بازیکنان و حضور علی دایی در تیم فکر می‌کنم در جذب تماشاگر هم بهتر عمل کنیم.

غمخوار در پایان درباره محل برگزاری تمرینات این تیم هم گفت: قرار شده است بخشی از تمرینات در تهران و بخشی از آن در شهر قم برگزار شود.