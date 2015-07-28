انفجار خودروی بمب گذاری شده در مقر نیروهای مردمی یمن در أبین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، به دنبال حمله جنگنده های ائتلاف ضد یمن به مواضع نیروهای مردمی در استان أبین شماری از نیروهای مردمی یمن به شهادت رسیده و شماری نیز زخمی شدند.

شبکه اسکای نیوز عربی نیز اعلام کرد که پایگاه هوایی العند در جنوب یمن هدف حملات موشکی جنگنده های ائتلاف ضد یمن قرار گرفت.

الیوم السابع نیز با انتشار خبری اعلام کرد که طی ساعات اولیه صبح امروز یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی مقر نیروهای مردمی در شهر لودر در استان أبین منفجر شد که این امر منجر به شهادت و زخمی شدن شماری از نیروهای مردمی شد.