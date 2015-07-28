به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، حجت‌الاسلام‌عبدالله واحدی اظهار داشت: با توجه به این‌که استان سمنان در مسیر حرم مطهر امام رضا (ع) قرار دارد لازم است که امامزادگان و بقاع متبرکه برای خدمات‌دهی به زائران آماده باشند.

وی تصریح کرد: تعدادی از امامزادگان و بقاع متبرکه‌ای که در طرح ملی میقات الرضا (ع) هستند، باید به تجهیزات بیشتری مجهز شوند تا خدمات بیشتری را به مسافران ارائه کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان اظهار داشت: با توجه به این‌که امامزادگان و بقاع متبرکه بودجه دولتی ندارند لازم است که خیرین در این بخش کمک‌های لازم را انجام دهند.

واحدی تأکید کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با توجه به عبور مسافران از استان سمنان، امامزادگان و دیگر بقاع متبرکه را معرفی کنیم.

وی افزود: با توجه به عبور مسافرین برنامه‌هایی همچون، اقامه نماز جماعت، پاسخ به شبهات و سؤالات دینی در بقاع متبرکه شاخص استان سمنان اجرا می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان تصریح کرد: برنامه‌های فرهنگی امامزادگان و بقاع متبرکه در طول سال نیز برای مسافران و زائران توسط هیئت‌امنا امامزاده انجام می‌شود.

واحدی گفت: با توجه به این‌که خدمت‌رسانی به مسافران و زائران نوعی از عبادت است، در تلاشیم تا میزبان خوبی برای این عزیزان باشیم.

وی در پایان اظهار کرد: سعی داریم با توجه به برنامه‌های فرهنگی طرح ملی میقات الرضا (ع) و در راستای معرفت افزایی زیارت اطلاعاتی را به مسافرین بدهیم.