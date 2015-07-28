به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اهالی رسانه با محوریت بررسی خروج تیم فوتبال سایپا از البرز که شامگاه گذشته با حضور نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل اداره کل ورزش و جوانان البرز و اصحاب رسانه برگزار شد.

محمدجواد کولیوند اظهار کرد: در یک دهه گذشته تلاش بسیاری شد تا با ایجاد برخی زیرساخت ها زمینه حضور موثرتر سایپا در استان البرز مهیا شود و در همین راستا ما زمینه میزبانی لیگ آسیا و بازی مقابل سرخابی ها را فراهم کردیم اما متاسفانه هر بار این فرایند با مانع تراشی و بروز برخی مشکلات به سرانجام نرسید تا در نهایت این باشگاه از البرز رفت.

وی افزود: انتقال باشگاه سایپا به کرج و واگذاری کامل مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی در طی سال های گذشته برای نیل به این هدف از سوی استان طرح شد اما هر بار پس از برگزاری جلساتی به نتیجه نرسید.

کولیوند با بیان اینکه سایپایی ها مبلغ قرارداد مورد توافق را با تهدید و زور پرداخت می کردند، گفت: میزان بهای اجاره ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج در سال ۹۰ و ۹۱ پانزده میلیون تومان بود و این میزان در سال ۹۳ به ۲۵ میلیون رسید که در مقایسه با دیگر تیم های کشور مبلغ کمتری بود با این حال در پرداخت این مبلغ هم تاخیر وجود داشت و به سختی از سوی هیئت فوتبال استان وصول می شد.

نماینده مردم کرج در خانه ملت ادامه داد: در موضوع رفتن سایپا باید در برخی موضوعات نیز حق را به طرف مقابل بدهیم آنجایی که نتواستیم بستر مناسب برای حمایت از این تیم را مهیا کنیم و ازجنبه های روانی نیازهای این تیم در استان البرز محقق نشد.

کولیوند با بیان اینکه مدیران باشگاه سایپا برای انتقال از البرز دستور ویژه معاون اول رییس جمهور را داشتند، گفت: ما پس از اطلاع از تصمیم این باشگاه پیگیری های بسیاری را با مدیران گروه خودروسازی و وزرات صنایع داشتیم اما در نهایت علیرغم قول مساعد مدیران گروه به واسطه دستور ویژه معاون اول رییس جمهور رایزنی ها به سرانجام نرسید و تیم به تهران منتقل شد.

وی بیان کرد: به نظرم در موضوع رفتن سایپا نباید انگشت اتهام را به سمت یک طیف و گروه خاص گرفت چرا در این اتفاق مجموع استان اثرگذار بود و در نهایت این سهل انگاری ها دست به دست هم داد تا این باشگاه پس از سالها این استان را ترک کند.

کولیوند این اتفاق را تلنگری برای البرز دانست و گفت: باید از فرایند آوردن تیم های استیجاری به این استان فاصله بگیریم و با تغییر نگاه و استراتژی خود به سمتی برویم که تیم های بومی البرز تقویت شده و در مسیر رشد و بالندگی قرار بگیرند.

وی در پایان افزود: استان البرز استانی نوپاست و در بخش های مختلف باید کارهای زیادی صورت گیرد با این حال ما ورزش را یکی از حوزه های مهم کاری خود می دانیم و تلاش می کنیم کمبودهای این بخش در کوتاه ترین زمان کاهش یابد.

گل محمدی: رفتن سایپا از البرز سیاسی بود

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز نیز با بیان اینکه انتقال سایپا از کرج سیاسی بود و با هیچ یک از مولفه های ورزش همخوانی نداشت، گفت: آنها عنوان کرده اند برای کاهش هزینه ها به تهران بازگشته اند که به نظرم این موضوع بازی با لغات است و هیچ گاه این هدف محقق نخواهد شد.

رضا گل محمدی افزود: استان البرز استانی نوپا است و هنوز آن اجماع و هماهنگی که نیاز است وجود ندارد لذا در برخی مسایل وحدت رویه لازم را شاهد نیستیم که امیدوارم این کمبود و نقص با گذر زمان مرتفع شده و ما در موضوعاتی مثل سایپا با جدیت بیشتری وارد شویم.

وی با اشاره به اظهارات غیر واقع مدیرعامل باشگاه سایپا گفت: متاسفانه آقای رضایی به راحتی زحمات و تلاش های این استان را نادیده می گیرد.

وی ادامه داد: ما آنچه در توان داشتیم برای موفقیت این باشگاه ارائه کردیم و میزان دریافتی ما از این باشگاه پایین ترین مبلغ در میان تیم های لیگ برتری بود جای تعجب دارد که مدیر یک باشگاه به راحتی اسناد و مدارک رسمی موجود در این خصوص را کتمان می کند.

گل محمدی بازگشت سایپا به البرز را غیر ممکن ندانست و گفت: به نظرم اگر مسئولان وزارت صنعت و معاون اول رییس جمهور متوجه اثربخشی مثبت حضور این باشگاه در البرز شوند و بتوانیم این فضا را ایجاد کنیم که بودن سایپا برای یک استان سه میلیون نفری چه تاثیراتی دارد می توان نظر آنها را برای بازگشت سایپا به البرز تغییر داد.

وی در پایان افزود: در جلسه شورای عالی ورزش که مقرر شده در ۱۰ مردادماه برگزار شود طرحی را ارائه خواهیم کرد تا بر اساس آن منابع مالی جدیدی به ورزش تزریق شود ضمن آنکه پیشنهاداتی برای ایجاد یک باشگاه ورزشی جهت پوشش رشته های مختلف این استان در سطح کشور خواهیم داشت و امیدوارم با نظر مثبت مسئولان ارشد استان به سرانجام خوبی برسد.