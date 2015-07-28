همایش بررسی نیم قرن تجربه در سیاستگذاری علم و فناوری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز نخست همایش دو روزه بررسی نیم قرن تجربه سیاستگذاری «علم و فناوری» و «توسعه اقتصاد دانشبنیان» که با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه علم و فناوری، سیاستگذاران علم و فناوری، اعضای انجمن مدیریت فناوری، کارشناسان و متخصصان حوزه سیاست گزاری از کشور هند برگزار شد، تجربیات این کشور در سیاستگذاری علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانشبنیان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین سیاستگذاری علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانشبنیان توسط اساتید دانشگاه در این همایش به اشتراک گذاشته شد.
این همایش با هدف ارائه تجربیات و دستاوردهای کشور هند به عنوان یکی از کشورهای فعال در حوزه علم و فناوری و آشنایی کارشناسان و صاحبنظران کشورمان با دستاوردها و تجارب این کشور برگزار شده است.
به گزارش مهر، همایش دو روزه بررسی نیم قرن تجربه سیاستگذاری علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانشبنیان در کشور هند، امروز برگزار می شود و میزبان سخنرانی دکتر سورندا پال و پروفسور کمال کانت ویودی، دو صاحبنظر هندی در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری است.
همچنین این همایش دو روزه توسط پروفسور آرون کولشرشتا، دکتر آشوک جین و دکتر پراکاش، از سیاستگذاران و اساتید دانشگاه و دانشمندان کشور هند برگزار شد. دکتر آشوک جین به بیان تجربیات هند در راهبردها و قوانین هند در حوزه علم و فناوری پرداخت. همچنین پروفسور پراکاش دربخش نخست سخنان خود با موضوع نگاهی اجمالی به رشد فراگیر هند در حوزههایی همچون کشاورزی، دارویی و زیستفناوری اشاره کرد و در دومین بخش سخنرانی خود از تغییر پارادایم درمانی در هند از شیوه سنتی به مدرن سخن گفت.
دکتر علی وطنی معاون توسعه فناوری، دکتر مهدسی الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی معاونت علمی و فناوری، دکتر زند حسامی مدیر دفتر ارزیابی و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری، مهندس حمیدرضا امیرینیا مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و جمعی از اعضای انجمن مدیریت فناوری ایران در این نشست حضور داشتند.
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