انگلستان برای حمله به مواضع داعش در لیبی آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان دیروز دوشنبه از آمادگی برای حمله هوایی به مواضع داعش در سوریه و لیبی سخن گفت.

وی که سفری چهار روزه را به کشورهای آسیای جنوب شرقی آغاز کرده است، با ورود به فرودگاه اندونزی در جمع خبرنگاران گفت: چنانچه تهدیدی علیه انگلستان و شهروندان انگلیسی وجود داشته باشد، ما با اتخاذ اقدام عاجل از توانایی رفع آن برخوردار هستیم.

وی ادامه داد: به عنوان نخست وزیر انگلستان، من همواره مایل به امتحان و اتخاذ چنین اقدامی هستم و فرقی ندارد که این تهدید از لیبی، سوریه یا هر جای دیگری نشأت بگیرد.

ناگفته نماند که هدف از سفر کامرون به کشورهای اندونزی و مالزی، تحکیم روابط تجاری و در عین حال ایجاد ائتلافی جدید برای مبارزه با تروریسم عنوان می شود.

مسئله داعش پس از آن در مرکز توجه دیوید کامرون قرار گرفت که ماه گذشته ۳۰ نفر از اتباع این کشور که به قصد گردشگری به کشور تونس رفته بودند، در نتیجه حمله تروریستی این گروه افراطی به قتل رسیدند.

این نخستین باری است که کامرون موضوع حمله هوایی به لیبی را مطرح می کند و در واقع اظهارات وی در واکنش به گزارش روز یکشنبه روزنامه «تلگرام» است. این روزنامه انگلیسی زبان مدعی شد که دولت لندن نحوه مبارزه با داعش را به شرط روی کار آمدن یک حکومت با ثبات در لیبی، در دستور کار خود قرار داده است.