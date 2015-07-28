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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

حمایت فرانسه، عربستان و قطر از تجاوز ترکیه به سوریه و عراق

حمایت فرانسه، عربستان و قطر از تجاوز ترکیه به سوریه و عراق

منابع آگاه در وزارت خارجه ترکیه از اعلام حمایت سران فرانسه، عربستان و قطر از تجاوز اخیر ترکیه به سوریه و عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه با «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان و «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر به صورت تلفنی  گفتگو کرد.

روند حمله ترکیه به مواضع داعش و گروه مسلح حزب منحله کارگران کردستان (پ ک ک) محور گفتگوهای تلفنی اردوغان با این سه مقام بلندپایه بود.

منابع آگاه در وزارت خاجه ترکیه اعلام کردند که اولاند، ملک سلمان و تمیم بن حمد در جریان این گفتگوها بر حمایت خود از ترکیه در حمله به مواضع داعش و پ ک ک در عراق و سوریه تاکید کردند.

 پایگاه های نیروهای مسلح حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در شمال عراق از روز جمعه و مواضع داعش در سوریه از عصر روز پنج شنبه چندین بار مورد هدف حملات ارتش ترکیه قرار گرفته اند.

کد مطلب 2869057

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