نرخ دلار بانکی ۲۹۵۶ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز سه شنبه اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ ارز نسبت به روز گذشته کاهش و قیمت ۱۷ واحد پولی افزایش داشت و نرخ چهار ارز تغییری نکرد.

براین اساس نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت ۲۹,۵۶۴ ریال، پوند انگلیس با ۱۳۵ ریال رشد ۴۶,۰۱۹ ریال و یورو با ۲۲۴ ریال افزایش ۳۲,۷۵۴ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس ۳۰,۷۳۷ ریال، کرون سوئد ۳,۴۷۲ ریال، کرون نروژ ۳,۶۱۸ ریال، کرون دانمارک ۴,۳۹۰ ریال، روپیه هند ۴۶۱ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۰۴۹ ریال، دینار کویت ۹۷,۶۷۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۹,۰۳۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۳,۹۵۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۸۱۵ ریال، ریال عمان ۷۶,۷۸۹ ریال، دلار کانادا ۲۲,۷۰۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۳۴۶ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۶۸۳ ریال، روبل روسیه ۴۹۶ ریال، ریال قطر ۸,۱۱۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۵۵۶ریال، لیر سوریه ۱۵۷ ریال، دلار استرالیا ۲۱,۵۷۵ ریال، ریال سعودی ۷,۸۸۴ ریال، دینار بحرین ۷۸,۴۱۶ ریال و دلار سنگاپور ۲۱,۶۳۹ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ ده روپیه سریلانکا ۲,۲۱۸ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۸,۷۸۹ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۱۸۷ ریال، دینار لیبی ۲۱,۵۳۰ ریال، یوان چین ۴,۷۶۱ریال، یکصد بات تایلند ۸۴,۸۰۶ ریال، رینگیت مالزی ۷,۷۵۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۳۴۳ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۵,۷۷۳ریال، افغانی افغانستان ۴۸۲ ریال، منات آذربایجان ۲۸,۰۸۰ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۹۵۴ریال، سامانی تاجیکستان ۴,۷۲۳ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۶۵۶ ریال است.