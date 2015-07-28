به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ندیمی با بیان اینکه نمایندگان موظف به پیگیری واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس هستند اما تاکنون از دلائل عدم اجرای این قانون قانع نشده‌اند، ضمن بیان مطلب گفت: بنده به همراه سیدشریف حسینی٬ سیدهادی حسینی و رحیم زارع موظف به پیگیری جریان خصوصی‌سازی سرخابی‌ها هستیم اما دلایلی که تاکنون برای اجرایی نشدن این قانون مطرح شده قانع‌کننده نبوده است، به همین دلیل در جلسه کمیسیون اقتصادی از طیب نیا دراین‌باره سوال خواهد شد.

وی با طرح این سوال که چرا باید خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به تعویق بیفتد درحالیکه هیچ مانع قانونی و اجرایی برای آن وجود ندارد؟، افزود: در تاریخ نهم خردادماه از وزیر اقتصاد در این‌باره سوال کردم ولی جواب قابل قبولی دریافت نکردم و از آن زمان نیزهربار که دلیلی مطرح شده، قانع کننده نبوده است.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: پاسخ‌های اخیر رئیس خصوصی سازی نیز مبنی بر علت عدم واگذاری قانع کننده نیست؛ زیرا اصل بر این است که این باشگاه‌های پرطرفدار خصوصی شوند؛ نه این‌که از لحاظ تأمین منابع مالی یتیم شوند.

ندیمی که با خبرگزاری خانه ملت گفتگو می‌کرد، با تاکید براینکه باشگاه‌های سپاهان و تراکتورسازی با شرکت‌های صنعتی اداره می‌شوند، خاطرنشان کرد: این فرصت به سرخابی‌ها داده نشده که زیر پوشش صنعتی‌ها قرار گیرند و تنها دولت از آنها حمایت کند.

وی در ادامه یادآور شد: بعضی می‌گویند این عدم واگذاری از عمد و قصد صورت گرفته تا این تیم‌ها را از چشم‌ها بیندازند و طرفداران آن را کم کنند ولی این کار عجیب است زیرا سرخابی‌ها کانال ارتباط قوی مردم با ورزش و فرصت اقتصادی برای کشور هستند.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: سازمان خصوصی یکی از زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد این سازمان که نقش معاونت را برای آن دارد، باشد.