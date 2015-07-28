استان مرکزی میزبان همایش اخلاق و آداب رضوی/ آخرین مهلت ارسال آثار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شاکری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و دبیر همایش علمی پژوهشی اخلاق و آداب رضوی با محوریت مدنیت و شهروندی، اظهار کرد: استان مرکزی هر ساله برگزار کننده همایش های علمی پژوهشی است و این مسئله ظرفیت خوبی است تا بتوان موضوعات به روز و جدید از سبک زندگی حضرت رضا(ع) را استخراج کرده و محوریت همایش های علمی قرار داد.

وی افزود: در این دوره از جشنواره امام رضا(ع)، اطلاع رسانی فراخوان همایش به صورت گسترده تر در سطح دانشگاه ها و حوزه های علمیه انجام شده و امیدواریم شاهد خروجی شایسته ای باشیم.

شاکری از تشکیل اتاق فکر این همایش خبر داد و گفت: اتاق فکر همایش علمی پژوهشی اخلاق و آداب رضوی متشکل از ۱۲ نفر از صاحبنظران و اساتید حوزه و دانشگاه است و جلسات اتاق فکر نیز برگزار شده و دبیر تخصصی همایش هم انتخاب شده است.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند تا تاریخ دهم مرداد ماه سال جاری با مراجعه به سایت همایش به نشانی www.razavimarkazishamstoos.ir فایل ارسال مقاله را دریافت و آثار خود را به دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ارسال نمایند.

دبیر همایش اخلاق و آداب رضوی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ مقاله علمی پژوهشی به دبیرخانه این همایش ارسال شده که از این میان ۵ مقاله برگزیده و به نفرات برگزیده جوایز ارزنده‌ای اهداء می‌شود.

دبیر همایش اخلاق و آداب رضوی تصریح کرد: زمان اعلام برگزیدگان این همایش بیستم مرداد ماه خواهد بود و مراسم اختتامیه آن و تقدیر از برگزیدگان در تاریخ ۲۸ مرداد سال جاری در بیت قدیمی امام خمینی(ره) در شهرستان خمین به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی برگزار می شود.

یادآوری می شود؛ سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) از یکم تا یازدهم ذی‌القعده در دهه کرامت برابر با ۲۵ مرداد تا چهارم شهریور سال ۱۳۹۴ در تمام استان‌های ایران و ۲۲۰ نقطه از جهان برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این جشنواره هم زمان با میلاد باسعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) در شهر مقدس قم برگزار می شود و آیین اختتامیه این جشنواره در شب میلاد فرخنده ثامن الحجج(ع) در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و آگاهی از نحوه شرکت در هر یک از برنامه‌های این جشنواره می‌توانند به سایت سه زبانه «شمس توس» به نشانی www.shamstoos.ir مراجعه کنند.

همچنین سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۷۸۸۸ و شماره تلفن‌های‌ ۹-۰۵۱۳۲۲۸۳۰۴۴ به عنوان پل ارتباطی میان جشنواره و مخاطبان معرفی شده است.