آغاز طرح مطالعاتی نارین قلعه میبد

ساشا ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش های زیادی از دروازه اصلی، حصار بیرونی و خندق کهن دژ میبد در سال های گذشته به دلیل احداث خیابان و میدان مجاور از بین رفته است، اظهار داشت: در بخش جنوبی نارین قلعه نیز محوطه ای که جزئی از عرصه حصار و خندق پیرامون کهن دژ بوده با خاک و نخاله های ساختمانی تسطیح شده و هم اکنون به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: حدفاصل محوطه داخلی و خندق، در گذشته دیواری کوتاه با چینه و چند ردیف خشت ایجاد شده که گمان می رفت آثار بقایای حصار قلعه است.

ریاحی خاطرنشان کرد: به منظور حفاظت فیزیکی و معماری، مطالعه و پژوهش در این بخش از اسفند ماه سال گذشته توسط کارشناسان پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی میبد آغاز شده که در مرحله اول، با مطالعه تصاویر هوایی قدیمی شهر، وضعیت این بخش از حصار قلعه پیش از تخریب، مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیر پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی شهرستان میبد یادآور شد: شواهد حاکی از آن بود که حصار با فرم متفاوتی نسبت به امروز به سمت غرب کشیده شده و در ادامه آواربرداری به صورت دستی و گام به گام در محدوده موردنظر صورت گرفته و سرانجام نشانه های بستر مستحکم رسی و حصار کهن شهر از لایه های زیرین در موقعیت پیش بینی شده بر پایه مطالعات مشخص شد.

همچنین وی گفت: در مرحله دوم با روشن شدن وضعیت اصیل حصار در بخش جنوبی، باید دیوار خشت و چینه ای موجود برچیده و ادامه حصار با شکل اولیه و برجای خود تکمیل شود که به این منظور ایده های مختلفی طراحی و ارائه شد و در نهایت با همفکری و در نظر گرفتن خرد جمعی و همچنین به منظور احترام به اصالت بنا تصمیم بر آن شد، دیواری با ضخامت چهار خشت و بلندای سه متر با هندسه اولیه و فرم اصیل آن در محل مورد نظر بازسازی شود.

ریاحی ادامه داد: با توجه به اینکه تداوم و تکمیل خطوط معماری حصار در بخش جنوبی به دلیل حضور خیابان اصلی به صورت اولیه در این موقعیت زمانی امکان پذیر نیست، در مرحله سوم می توان با هماهنگی و همکاری شهرداری شهر تاریخی میبد نسبت به خواناسازی تهرنگ این بخش از حصار در خیابان امام با کف سازی متفاوت اقدام کرد.

وی تصریح کرد: برای حفاظت از مجموعه نارین قلعه میبد در سال جاری تاکنون فعالیت هایی همچون خواناسازی بخشی از حصار و خندق جنوبی، پاکسازی و ساماندهی محیطی فضاها و محوطه داخلی، رفع خطر و حفاظت اضطراری حصار قلعه در بخش غربی، روکش حفاظتی آثار بر جای مانده و استحکام بخشی حصار شرقی محوطه داخلی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

به گزارش مهر، کهن دژ میبد به شکل بیضی نامنظم، در چند طبقه و در حاشیه باروی جنوبی شهر، متمایل به شرق، محصور در پنج حصار مستحکم بر پا گشته و خندقی ژرف، دورتادور آن را فراگرفته است در حالی‌که باروهای دوگانه جنوبی شهر، شرایط دفاعی مضاعفی را در این بخش برای ارگ کهن پدید می‌آورده است، وجود برج‌ها و مکان‌های نگهبانی، دربندها و باروهای ستبر، موقعیت نفوذ ناپذیری را فراهم آورده است.

به‌ طورکلی ساختار دفاعی قلعه اینگونه است که خندق دورتادور ارگ قرار دارد و در مرحله‌ بعد، یک مسیر عبوری (فصیل)، قلعه را دور می زند و ساخت ‌و سازهای اصلی قلعه را که شامل بخش‌ های حاکم ‌نشین و مردم نشین است، درون خود جای می ‌دهد.

خندقی که دورتادور نارین قلعه را فراگرفته به تبعیت از ناهمواری‌های بستر، طبیعی و گاه کنده ‌شده با ابزاردستی است.

بخش جنوبی خندق در پی احداث خیابان و همجواری با میدان جدید شهر، پر شده اما بقایای آن تحت عنوان باغ خندق اکنون پابرجاست.

دروازه‌ ورودی در سمت غربی قلعه، جای داشته و دو برج در دو سوی دربند حفاظت آن را بر عهده داشته ‌اند.