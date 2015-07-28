دانشگاههای آزاد اسلامی لرستان عضو هیئت علمی می پذیرند

به گزارش خبرنگار مهر، یداله ملکی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان در نظر داریم از طریق فراخوان نسبت به جذب اساتید مجرب اقدام کنیم.

وی عنوان کرد: این اساتید و عضو هیئت علمی در رشته های حقوق خصوصی، مهندسی برق قدرت، مهندسی عمران"سازه"، ادبیات فارسی، روانشناسی عمومی، معماری، مهندسی کامپیوتر"نرم افزار" و مشاوره جذب خواهند شد.

دبیر هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان تصریح کرد: این اساتید در مرتبه دانشیاری و بالاتر با حقوق و مزایای مکفی به صورت نیمه وقت و تمام وقت عضو هیت علمی استخدام می شوند.

ملکی با بیان اینکه شرایط استخدام باید بر اساس ضوابط و بخشنامه های ارسالی از سوی سازمان مرکزی صورت گیرد گفت: سن داوطلبان باید کمتر از ۷۰ سال بوده و در صورتی که داوطلب در یکی از مرکز علمی آموزشی اشتغال دارد جذب به صورت نیمه وقت خواهد بود.

وی یادآور شد: همچنین در صورتی که متقاضی بازنشسته سایر مراکز آموزشی باشد استخدام به صورت تمام وقت انجام خواهد بود.

دبیر هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان ابراز امیدواری کرد که با جذب اساتید مجرب در عرصه توسعه تحصیلات تکمیلی که مد نظر ریاست عالی دانشگاه بوده قدم های مثبت و موثری در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان برداشته شود.