واکنش رئیس سازمان سنجش به یک خبر/ ردتأثیر ۴۰درصدی سوابق در کنکور

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به خبری مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری سال آینده افزود: این مسئله صحت ندارد و در حال حاضر نیز شورای سنجش و پذیرش جلسه ای مبنی بر تغییر میزان سوابق تحصیلی برگزار نکرده است.

وی افزود: بر اساس آخرین تصمیم شورای سنجش و پذیرش که مرجع تصمیم گیری درباره تاثیرات سوابق تحصیلی در کنکور سراسری است، هم اکنون این تاثیر، به میزان ۲۵ درصد و به صورت قطعی در کنکور اعمال می شود.

خدایی اظهار داشت: پیش از این هم در نشست خبری کنکور سراسری یادآوری کرده بودم که شایعاتی در سطح دبیرستان ها مطرح شده است مبنی بر اینکه میزان تاثیر سوابق تحصیلی تغییر می کند. ما این شایعات را نیز رصد کرده ایم اما فعلا هیچ تغییری در میزان تاثیر سوابق تحصیلی رخ نمی دهد.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: برای تعیین میزان سوابق تحصیلی باید سه سال آموزش متوسطه و آزمون های نهایی آن در نظر گرفته شود و با توجه به بودجه بندی نمرات آزمون ها، اگر به صورت منطقی نیز بخواهیم تاثیر سوابق تحصیلی را محاسبه کنیم این میزان تا ۳۰ درصد قابل افزایش است.

وی تاکید کرد: به طور قطع تاثیر ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور سال آینده صحیح نیست و هر گونه تصمیم گیری در این باره منوط به بحث های کارشناسی در شورای سنجش و پذیرش دانشجو است.

به گزارش مهر، عطاالله سلطانی صبور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد: تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری که در حال حاضر ۲۵ درصد است، سال آینده به ۴۰ درصد می رسد و در نهایت این درصدها حذف و کنکور برداشته می شود.