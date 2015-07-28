به گزارش خبرگزاری مهر، «سینما نوستالژی» عنوان ویژه برنامه ای است که قرار است در آن فیلم های خاطره انگیز سه دهه اخیر سینما پخش و نشست نقد و بررسی آن با حضور عوامل در فرهنگسرای اندیشه برگزار شود.

در ادامه برنامه های سینما نوستالژی، فیلم سینمایی «مهریه بی بی» به کارگردانی و نویسندگی اصغر هاشمی و تهیه کنندگی محمد برسوزیان روز سه شنبه ۶ مردا ماه ساعت ۱۸ در آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه پخش و نقد می شود.

در این فیلم که در سال ۱۳۷۳ اکران شده بازیگرانی همچون علیرضا خمسه، جهانبخش سلطانی، پروین دخت یزدانیان، محمود بصیری، سعید امیرسلیمانی، کمند امیرسلیمانی، اسماعیل داورفر، نیما بانکی ایفای نقش کرده اند.

داستان فیلم از این قرار است که بی‌بی برای نجات کوکب از یک ازدواج اجباری، سند قطعه زمینی را که مهریه‌اش است برای فروش، به بنگاه معاملات ملکی اسدی می‌برد. دلال دیگری به نام شکوری که از مدت‌ها پیش در پی خرید این زمین بوده، پی می‌برد که بی‌بی از قیمت واقعی زمینش بی‌اطلاع است. دو بنگاهدار همدست می‌شوند تا زمین را مفت و ارزان از چنگ بی‌بی درآورند. اما اتفاقی که پیش می‌آید نقشه آن‌ها را عقب می‌اندازد. سرانجام بی‌بی زمین را به یک سازمان خیریه واگذار می‌کند.

علاقه‌مندان برای تماشای این فیلم می توانند به آمفی تئاتر فرهنگ سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه مراجعه کنند.