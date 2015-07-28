به گزارش خبرگزاری مهر، گوگی کوگیاشویلی با بیان اینکه رقابتهای قهرمانی جهان در لاس وگاس کوچک نیست و باید با دقت و برنامه‌ریزی بالایی در آن حضور یافت گفت: هدف اصلی ما کسب سهمیه المپیک در رقابتهای جهانی است چراکه پس از آن برای بدست آوردن سهمیه باید تلاش کرد و کار در مراحل آخر بسیار سخت می‌شود.

قهرمان چندین دوره جهان در مورد عملکرد کشتی گیران روس در لهستان تصریح کرد: در وزن ۵۹ کیلوگرم ابراهیم لابازانوف که در مسابقات قهرمانی روسیه نیز به عنوان نخست رسید، مقابل سوریان اسطوره کشتی فرنگی ایران به پیروزی رسید اما در دور بعد شکست خورد البته هنوز مصدومیت وی به صورت کامل مرتفع نشده است.وی ادامه داد: در این وزن سیمینوف نفر سوم روسیه قهرمان شد که به همراه ماریانیان که در مسابقات اروپایی قهرمان شده است از شانس های حضور در رقابت های جهانی هستند.

کوگیاشویلی در مورد عملکرد آدام کوراک در وزن ۶۶ کیلوگرم گفت: آدام کوراک مدت زمانی از میادین دور بود ضمن اینکه استابلر آلمانی یک جنگنده فوق العاده است بهرحال در این وزن نیز آدام کوراک به همراه آرتم سورکوف قهرمان ما در بازی های اروپایی نامزد حضور در مسابقات لاس وگاس هستند.

وی در مورد وزن ۷۵ کیلوگرم ادامه داد: رومن ولاسوف قهرمان ما در مسابقات لهستان عنوان نخست را بدست آورد ما در این وزن چنگیز لابازانوف را هم داریم باید بگویم که تصمیم گیری در این زمینه سخت است و عملکرد کشتی گیران در اردوی آمادگی نفر برتر را تعیین می کند، اما مهمترین چیز در حال حاضر کسب سهمیه المپیک است و باید با نظر مشاوران تصمیم نهایی را بگیریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرکشتی گیری ضعف‌های خاص خودش را دارد اما در رقابتهای جهانی اشتباه نابخشودنی است و همه ما برای رفع اشکالات فرد تلاش می کنیم، ترکیب تیم ما نیز پس از بررسی تمامی جوانب در اردوها چند روز مانده به رقابت های جهانی اعلام خواهد شد.