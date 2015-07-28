به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از استادان موسیقی سنتی ایران در سومین نشست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران با عنوان «آوای دوست» برای بحث و بررسی درباره ساز سنتور روز هشتم مرداد در فرهنگسرای ارسباران گرد هم می‌آیند.

دو نشست پیشین ویژه‌برنامه موسیقایی «آوای دوست» به نقد و بررسی سازهای کمانچه و تار اختصاص داشت و مدیریت امور موسیقی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای برنامه سوم ساز سنتور را در نظر گرفته است.

در این نشست افرادی از جمله مجید کیانی، میلاد کیایی، اسماعیل تهرانی، بهناز ذاکری، پشنگ کامکار و داریوش سالاری حضور می‌یابند و کارشناسی و اجرای جلسه را بابک ربوخه مدیر امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری بر عهده خواهد داشت.

علاقمندان برای حضور در سومین نشست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران می‌توانند ساعت ۱۷ روز پنجشنبه هشتم مرداد به فرهنگسرای ارسباران واقع در سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.

آلبوم «دختر آسمان ها» در برج آزادی رونمایی می شود

مراسم رونمایی آلبوم «گویلرین قیزی» (دختر آسمان ها) و نشست خبری کنسرت سیاوش اسداللهی ۷ مرداد در سالن اصلی مجموعه برج آزادی برگزار می شود.

آلبوم «گویلرین قیزی» که دارای ۹ قطعه به زبان آذری است اولین آلبوم سیاوش اسداللهی است که روانه بازار خواهد شد.

اشعار قطعات آن از شهریار و خسرو سرتیپی است و آهنگسازی آنها را علیرضا شفقی نژاد و مهرداد حسن پور بر عهده داشته اند.

اسداللهی قرار است در این مراسم قطعاتی از آلبوم خود را برای اطلاع رسانی بیشتر و دقیق تر در خصوص کنسرت آینده اجرا کند.

مراسم رونمایی آلبوم گویلرین قیزی (دختر آسمان ها) و نشست خبری کنسرت سیاوش اسداللهی ۷ مرداد، ساعت ۲۱ در سالن اصلی مجموعه برج آزادی برگزار می شود.

تم‌های مشرق زمین با سازهایی از ایران

برنامه گرافیک موسیقی «تم های مشرق زمین با سازهایی از ایران» چهارشنبه ۷ مرداد در لابی خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

در برنامه «گرافیک موسیقی» کنسرت موسیقی سنتی با ترکیب بندی از سازهای سه تار، کمانچه، عود، سازهای کوبه ای و آواز به اجرا در خواهد آمد. هدف از اجرای این گروه به سرپرستی بابک خادمی ارائه تجربه جدید و کارگاهی است که ترکیبی از سازبندی ایرانی و تم های شرقی را در این اجرای موسیقایی به کار می گیرد.

علاقمندان برای حضور در این برنامه می توانند چهارشنبه ۷ مرداد ساعت ۱۸ به لابی خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.