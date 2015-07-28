صدور بیش از ۳۰۰ قلم کالا از اصفهان به ۵۴ کشور جهان

اسدالله احمدی ونهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چهار ماهه نخست سال‌ جاری بالغ بر ۳۳۸ قلم کالای صادراتی به ۵۴ کشور جهان از گمرکات استان صادر شد.

وی بیان داشت: در این ۴ ماه بیشترین حجم صادرات به میزان ۹۱ درصد به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و امارات صادر شد.

مدیرکل امور گمرک استان اصفهان خاطرنشان کرد: عمده ترین گروه کالاهای صادراتی در این مدت کالاهای مواد پتروشیمی، آهن و فولاد، فرش، محصولات سرامیکی و شیر و لبنیات بوده که در مجموع با اختصاص ۸۳ درصد از وزن و ارزش بیشترین سهم را طی این مدت داشته است.

وی بیان داشت: طی این مدت، مجموع تشریفات واردات به ارزش بیش از ۱۱۸ میلیون دلار و به وزن بیش از ۲۶ هزار تن کالا در گمرک اصفهان تشریفات واردات آن انجام شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش نزدیک به ۷ درصد و از لحاظ وزن بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است.

احمدی ونهری اضافه کرد: عمده ترین کالاهای وارداتی ماشین آلات مکانیکی، ماشین آلات برقی، محصولات سنگی، آهن و فولاد و محصولات شیمیایی است و کشورهای چین، آلمان، کره جنوبی، ایتالیا و ترکیه از حیث ارزش بیشترین سهم را در اختیار دارند.

وی در خصوص امور مسافری اعلام کرد: گمرک فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با فعالیت ۲۴ ساعته، تا پایان تیرماه سال‌جاری تشریفات امور مسافری بیش از ۱۱۷ هزار نفر مسافر ورودی و خروجی را انجام داده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۳۷ درصد کاهش داشته است.

احمدی ونهری خاطرنشان کرد: تا پایان تیرماه سالجاری از طریق گمرک امانات پستی استان اصفهان بیش از ۶ هزار بسته پستی اعم از سوغات و هدیه به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال و به وزن بیش از ۲۹ تن ارسال و دریافت شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش نزدیک به ۱۱۰ درصد و از لحاظ وزن حدود ۱۶ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص پرونده های قاچاق کالا بیان داشت: با توجه به افزایش مبارزه با قاچاق کالا و کنترل راه های مواصلاتی طی چهار ماه اخیر تعداد ۳۲۴ فقره پرونده مظنون به قاچاق، کشف شده توسط سازمان های کاشف دیگر، با ارزش بیش از ۱۰۸ میلیارد ریال در واحد حقوقی قضایی گمرک اصفهان در حال بررسی اسناد، مدارک و پیگیری است.

مدیر کل گمرک استان اصفهان بیان داشت: گمرکات استان اصفهان تا پایان تیرماه سالجاری بیش از ۳۶۲ میلیارد ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده که این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش یافته است.