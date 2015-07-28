۹۷۷ طرح کشاورزی در استان قزوین نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی پاک صبح سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی که در سالن باغستان برگزار شد، اظهارداشت: میزان ارزش تولیدات بخش کشاورزی بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان است که این سرمایه ها باید حفظ شود تا بتواند در رونق اقتصاد موثر عمل کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: عملکرد بانک های استان در سال گذشته هشت هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال در بخش کشاورزی بود که ۱۸.۷ درصد منابع آنها را تشکیل می داد.

وی اضافه کرد: در بخش ارزش افزوده در سالهای گذشته شاهد کاهش بوده ایم که این روند باید اصلاح شود.

ابراهیمی پاک بیان کرد: بر اساس بند ح تبصره ۱۱ قانون برنامه بودجه بانکها باید ۳۵ درصد از مجموع تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند.

وی افزود: در بخش دام ۷۵۷ واحد نیمه تمام داریم که هشت هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال برای تکمیل آنها نیاز است که با تکمیل آنها ۳۸۰۰ شغل ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در صنایع کشاورزی هم ۷۳ طرح نیمه تمام وجود دارد که برای تکمیل به چهار هزار و ۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و سهم اشتغال این بخش نیز یک هزار و ۱۰۰ نفر است.

وی بیان کرد: در بخش گلخانه هم ۱۴۷ طرح نیمه تمام با اعتبار مورد نیاز دو هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال داریم که اگر تکمیل شود برای ۳۵۰۰ نفر شغل ایجاد خواهد کرد.

ابراهیمی پاک گفت: در بخش های دام و طیور، گلخانه و صنایع تبدیلی کشاورزی بیش از ۹۷۷ طرح نیمه تمام وجود دارد که در صورت تکمیل شدن آنها برای هشت هزار و ۴۰۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد.

وی اظهارداشت: برای تکمیل شدن این واحدها بالغ بر ۱۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که باید بخشی از آن به صورت تسهیلات تامین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: میزان سرمایه در گردش بخش کشاورزی استان هم بالغ بر هشت هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال است تا بتوان تولید در این بخش را به صورت مستمر محقق کرد.

وی بیان کرد: در سال جاری ۱۵۹ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص داده شد که با کسر سهم ۲۰ درصدی ایثارگران و کمیته امدادو بهزیستی این حدود ۱۲ میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال از صندوق به کشاورزی داده شد.

ابراهیمی پاک گفت: نحوه تخصیص سهم منابع مالی از صتدوق توسعه ملی برای مناطق برخوردار و کمتر توسعه یافته در نحوه سود و پرداخت اقساط متفاوت است و اولویت هایی در بخش های گلخانه، شیلات، خدمات کشاورزی و آبیاری نوین پیش بینی شده است.

علیرضا برخی مدیر سرمایه گذاری سازمان جهادکشاورزی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: بر اساس بند ح تبصره ۱۱ قانون بودجه سالجاری بانکها می بایستی ۲۵ درصد از مجموع تسهیلات خود را به بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهند.

در ادامه مدیران بانک های استان نقطه نظرات خود را پیرامون تسهیلات بخش کشاورزی ارائه کردند.