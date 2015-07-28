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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴

از دفترچه راهنما؛

تصاویر اسمارت فون بدون حاشیه سونی لو رفت

تصاویر اسمارت فون بدون حاشیه سونی لو رفت

تصاویر محصول بدون حاشیه سونی لو رفت این محصول از قابلیت هایی مانند دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و نمایشگر ۵.۵ اینچی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدتی پیش اطلاعات جدیدی درباره فعالیت کمپانی سونی بر اسمارت فونی بدون حاشیه منتشر شده بود که با رمز Lavender از آن یاد می شد اما اکنون مشخصات جدیدی از این محصول لو رفته که نشان می دهد، نام اسمارت فون جدید کمپانی سونی Xperia C۵ Ultra است. 

بخش هایی از اطلاعات دفترچه راهنمای این اسمارت فون نیز منتشر شده که نشان می دهد، گوشی جدید سونی از دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و همینطور دوربین جلویی ۵ مگاپیکسلی مجهز به فلش برخوردار است.

C5 Ultra

از دیگر قابلیت های  Xperia C۵ Ultra می توان به ۲ گیگابایت حافظه رم ، ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی و قابل ارتقاء تا ۱۲۸ گیگابایت و پشتیبانی از سیم کارت های نانوئی ۴G  را اشاره کرد. اسمارت فون جدید سونی از نمایشگر  ۵.۵ اینچی  Full HD با رزولوشن ۱۰۸۰ پیکسل و همینطور چیپست ۸ هسته ای ۶۴ بیتی مدیاتک MT۶۷۵۲ SoC برخوردار است.

برخلاف شایعات گذشته که از این تلفن هوشمند با شماره مدل های  E۵۵۰۳ و E۵۵۶۳ یاد شده بود اما این محصول در دفترچه جدید با شماره مدل های  E۵۵۰۶ و E۵۵۵۳ معرفی شده است.

C5 Ultra

 

 

کد مطلب 2869134

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