سدامنیت کشور درپی محدودیت دفاعی فرومی ریزد/تصویب توافق بامجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی احمد توکلی نماینده تهران در نطق میان دستور به بررسی توافق وین و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پرداخت.

توکلی گفت: وظیفه می دانم پیرامون توافق وین و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نکاتی را با ملت ایران در میان بگذارم.

وی با بیان اینکه در درک دستاوردهای مذاکرات هسته ای باید اهداف و نتایج دو طرف را مورد بررسی قرار داد، گفت: در بخش اول بررسی می کنیم که غرب چه اهدافی را پیگیری می کرد. غرب به رهبری آمریکا می خواست با اعمال تحریم های شورای امنیت و تحریم های اولیه و ثانویه دولت و کنگره آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا که در تاریخ بین المللی بی سابقه بود، به گفته خودشان ایران را فلج کنند تا از غنی سازی اورانیوم به طور کامل دست بکشد و حتی پیچ و مهره های سانتریفیوژها را هم به آمریکا بفرستند. پرواضح است که این توقع بر خلاف معاهدات بوده و آنها به این زیاده خواهی دست نیافتند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: غرب مدعی بود که ایران می خواهد بمب اتمی بسازد، به همین دلیل باید اجازه دهد آژانس برای راستی آزمایی، همه تاسیسات مظنون را بازرسی کند، حال آنکه ما می گفتیم ساخت سلاح هسته ای را حرام می دانیم.

توکلی با بیان اینکه غرب با این ادعا بر ضرورت بازرسی از اماکن نظامی هم تاکید می کرد، گفت: ما به خودمان مطمئن بودیم و بازرسی از پایگاه‌های هسته ای را به طور کامل پذیرفتیم و غرب به این خواسته اش رسید و ما هم چیزی از دست ندادیم.

ارزیابی امتیازهای داده شده در زمینه بازرسی ها مقدور نیست

نماینده مردم تهران ادامه داد: درباره پایگاه‌های نظامی نیز تیم مذاکره کننده ما پذیرفت با ساز و کاری محدودکننده بازرسی ها انجام شود، بخشی از این ساز و کار محرمانه بین ایران و آژانس بسته شده است، لذا چون اطلاعات ما کافی نیست، ارزیابی این نکته که در امر بازرسی چقدر امتیاز داده ایم، فعلا مقدور نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: غرب از ما خواست که بر اساس ادعایمان که سلاح هسته ای را ممنوع شرعی می دانیم، مواد، تجهیزات و اقداماتی را که متناسب با فعالیت صلح آمیز هسته ای است نگه داشته و بقیه اقدامات را متوقف، تعطیل، جابه جا یا صادر کنیم یا فرآیندها را تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه قبول بخشی از این درخواست ها با مصالح ما سازگار است، گفت: در واقع پذیرش تیم ما «روغن ریخته را نذر امامزاده کردن» بود.

نماینده تهران با بیان اینکه موارد بازگشت ناپذیر به ترتیب زمانی خطرات جدی را متوجه منافع و امنیت ملی ایران می کند، گفت: در قبال قبول این موارد بازگشت ناپذیر معلوم نیست تحریم های ستمگرانه لغو شده و گشایشی در زندگی مردم زمینه سازی شود.

تمکین به حق غنی سازی و لغو تحریم ها مهمترین خواسته ملت ایران

توکلی در بخش دیگری از نطق میان دستور به بررسی اهداف ایران از مذاکرات هسته ای پرداخت و گفت: مهمترین خواست ملت و دولت ایران، تمکین غرب به حق غنی سازی بود. در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نیز به صراحت این حق به رسمیت شناخته شده است و این پیروزی چنانکه دکتر ظریف به درستی گفت، ثمره کار همه دولت ها و ایستادگی ملت ایران و هدایت و پشتیبانی رهبری بود. روشن است زحمات طاقت فرسا و قابل تقدیر تیم مذاکره کننده نیز در این پیروزی نقش مهمی داشت.

وی لغو تحریم ها را هدف مهم دیگر ایران در مذاکرات خواند و گفت: خواسته بسیار مهم دیگر ما لغو همه تحریم ها، متقدم یا همزمان با آغاز انجام تعهدات ما بود.

توکلی در تشریح علل تلاش ایران برای لغو سریع تحریم ها، گفت: این تحریم ها ظالمانه بوده و به قصد فلج کردن اقتصاد ایران بر ما تحمیل شد.

نماینده مردم تهران گفت: گرچه با ایستادگی ملت آنان به مقصود شوم خود نرسیدند، ولی از چند جهت به اقتصاد ملی و معیشت مردم آسیب رسید.

عضو فراکسیون اصولگرایان در تشریح اثرات تحریم ها بر اقتصاد کشور، گفت: تحریم بانکی و تجاری فشار تورمی و تشدید رکود را از طریق سخت و گران شدن واردات در پی داشت.

وی گفت: تحریم نفتی نیز درآمد دولت در صندوق توسعه ملی و منابع ارزی در دسترس را کاهش داد و در نتیجه قدرت خدمت رسانی دولت و منابع سرمایه گذاری بخش غیردولتی و منابع ارزی برای پشتیبانی از تولید داخلی کاهش یافت.

چه تضمینی برای عدم تداوم بهانه جویی آژانس انرژی اتمی وجود دارد؟

توکلی، افزایش ریسک و نااطمینانی نسبت به آینده را از نتایج دیگر تحریم های اقتصادی خواند و گفت: این امر موجب کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه بود که برآورد غیرمحاسباتی من، جمع این مشکلات را حدود یک سوم مشکلات اقتصاد می داند و وزن اصلی معضلات فقر و بیکاری، علل داخلی دارد ولی این اثر یک سومی نیز کم نیست.

نماینده تهران با طرح این سئوال که آیا برجام و قطعنامه خواسته برحق لغو تحریم ها را تامین می کند، گفت: بر اساس توافق، ایران باید تمامی ۳۹ تعهد خویش، مذکور در بند ۱۵ ضمیمه ۵ برجام را ابتدائا ظرف شش ماه آینده اجرا کند و آژانس راستی آزمایی کند و درستی اقدامات ایران را گزارش دهد و تازه پس از آن، غرب تعلیق تحریم ها و نه لغو آنها را آغاز کند.

وی تاکید کرد: با توجه به سابقه ناجوانمردی های آژانس چه تضمینی وجود دارد بهانه جویی نشده و لغو که هیچ، لااقل تعلیق تحریم ها انجام شود؟

توکلی در بخش دیگری از نطق خود به بررسی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پرداخت و گفت: ۶ قطعنامه تحریمی پیشین به ظاهر در این قطعنامه لغو شده، ولی در بند ۱۱ و ۱۲ قطعنامه به صراحت برگشت پذیری خودکار آنها تنها با دادن یک یادداشت آمریکا و ادعای نقض یکی از تعهدات به دست ایران، بدون آنکه از او دلیل و مدرکی خواسته شود، آمده است.

وی گفت: با توجه به کینه توزی ها و سوابق پیمان شکنی های طرف غربی واقعا چقدر احتمال می دهیم که تحریم های ظالمانه منتفی گردند و گشایشی در وضع مردم ما حاصل شود؟

نماینده مردم تهران تصریح کرد: متاسفانه از این دست احکام در این دو سند بسیار است. آیا در این وضعیت می توان ادعا کرد یک رکن مهم که دولت و ملت به حق در پی تامین آن بودند، یعنی رفع تحریم ها با اطمینانی معقول حاصل شده است؟

وی تصریح کرد: گفته شده حق برگشت پذیری برای ایران هم وجود دارد، در آن صورت چه خواهد شد؟ تمام تحریم ها دوباره برمی گردد و مذاکرات به اول بازمی گردد ولی با این فرق بسیار بزرگ و تعیین کننده که آنها به جای اول بازمی گردند ولی ما چطور؟ ما که بسیاری از مولفه های قدرت خود را مانند ذخایر مواد غنی شده، خارج سازی قلب رآکتور اراک و ... را برای چانه زنی از دست داده ایم دیگر در موقعیت قابل مذاکره ای قرار نداریم.

دستور رهبری مبنی بر بررسی دقیق متن برجام مورد توجه قرار گیرد

احمد توکلی در بخش دیگری از نطق میان دستور خود به بررسی راهکارهای این مشکلات پرداخت و گفت: باید پیش از آنکه قدرت چانه زنی را از دست بدهیم، با هر تدبیری که هست، غرب بدعهد پیمان شکن را به لغو، نه تعلیق تحریم های ظالمانه وادار کنیم تا فشار بر مردم خوبمان کاهش یابد.

وی با اشاره به تاکید اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش بینی شده قرار گیرد و آن گاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود»، بر لزوم اجرای این دستور رهبری تاکید کرد.

عضو فراکسیون اصولگرایان تصریح کرد: دولت و مجلس که بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ مسیر قانونی، مسئول تعیین تکلیف برجام و قطعنامه هستند باید تمامی جهد خویش را برای تضمین بقای حق به تنگ آمده غنی سازی و تامین خواست ملت در لغو تحریم ها به کار گیرند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای برجام خواست دولت است، گفت: این امر به نص قانون اساسی جز تصویب لایحه مربوط در هیات وزیران، تقدیم لایحه به مجلس و تصویب آن در مجلس و تایید شورای نگهبان، راه دیگری ندارد.

ابهام در بهبود وضع اقتصادی مردم در پی توافق

توکلی تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی بنا بر نص اصل ۱۷۶ تنها حق سیاست گذاری دارد که آن هم باید به تایید رهبری برسد و حق تصویب تعهدات اجرایی را ندارد مگر آنکه رهبری به اقتضای اختیارات مبتنی بر شرع مقدس و اصول ۵۷ و ۱۱۰ حکم حکومتی بفرماید. دیدیم که ایشان کار را به مجاری قانونی ارجاع دادند و از حکم حکومتی استفاده نکردند.

عضو فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه بهبود وضع اقتصادی مردم در ابهام است، گفت: در طول مذاکرات ۲۳ ماه گذشته طرف آمریکایی مدام تکرار کرده است گزینه نظامی روی میز است، پرسش اساسی این است که چرا این تهدید عملی نشده است؟

وی افزود: اگر توان دفاعی ایران مانعی مهم در این خصوص بوده که قطعا چنین بوده است، آیا پذیرش محدودیت هایی مانند آنچه در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده، صلح و امنیت را برای کشور به ارمغان می آورد یا جنگ و ناامنی را؟ اینجانب هشدار می دهم پذیرش هر گونه محدودیت در حوزه دفاعی کشور، فروریختن سد استوار در برابر تحمیل جنگی دیگر بر ملت ایران است.