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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴

زمان برگزاری مجمع انتخاباتی گلف اعلام شد

زمان برگزاری مجمع انتخاباتی گلف اعلام شد

مجمع انتخاباتی فدراسیون گلف ۱۸ مردادماه با حضور ۱۷ کاندیدا برگزار می‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گذشت پنج ماه از معرفی سرپرست برای فدراسیون، زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون از سوی وزارت ورزش و جوانان اعلام شد. بر این اساس ۱۸ مردادماه مجمع انتخاباتی فدراسیون گلف برگزار می‎شود. 

ابراهیم رستمی ، احمد عشوری، اژدر شهابی، امرالله کلانتری، امیر غریبلو، امیر حمزه توسلی، توفیق کابلی، حسن به آبادی، رجبعلی موسوی دوست، عظمت مشیری رودسری، علی رضایی، فاطمه ابوالقاسمی، فریده شجاعی، کیکاوس سعیدی، محمدرضا حکیم ایمانی، محمود حیدری کاشی و مصطفی آقاجان ۱۷ کاندیدایی هستند که برای شرکت در مجمع انتخاباتی فدراسیون گلف ثبت نام کرده‎اند.

مهدی مبینی سرپرست فدراسیون گلف است که ۱۱ اسفندماه سال گذشته به این فدراسیون رفت. پیش از این کیکاووس سعیدی رئیس فدراسیون گلف بود که پیش از پایان دوره ریاست چهارساله‎اش برکنار شد. 

کد مطلب 2869148
زینب حاجی حسینی

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