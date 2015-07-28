پاسگاه های جدید در حاشیه شهرهای استان زنجان احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر کردلو صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مشکل کمبود فضاهای انتظامی مربوط به متولیان ایجاد مناطق جدید شهری است.

وی تاکید کرد: زمین هایی با کاربری انتظامی باید به‌موقع مشخص شود و در صورت انجام به‌موقع مقدمات، مراکز جدید انتظامی برپا می‌شوند.

سرهنگ کردلو با بیان اینکه مشکلات فرهنگی مناطق حاشیه ای و سکونتگاه های غیرمجاز باید رفع شود یادآور شد: در سال گذشته چندین پایگاه انتظامی ایجاد شد.

فضاهای بی‌دفاع شهری جرم‌خیزترین مناطق استان زنجان است

همچنین مدیر دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری زنجان گفت: فضاهای بی‌دفاع شهری نسبت به بقیه مناطق، جرم‌خیزتر هستند.

مسیح‌ الله سلطانی تصریح کرد: فضاهای بی‌دفاع شهری به‌ویژه شب‌ها، قابل رویت نیستند، همچنین داخل زیرگذرها، پل‌های هوایی و فضاهایی با پوشش گیاهی انبوه به‌دلیل در معرض دید نبودن جرم‌خیز است.

وی افزود: فقر اقتصادی و فرهنگی و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، علت ایجاد این ناامنی است.

سلطانی با بیان اینکه ۵. ۱۳ درصد از جمعیت کل کشور حاشیه‌نشین شهرها هستند، خاطرنشان کرد: از جمعیت یک میلیون نفری زنجان هم ۱۲۰ هزار نفر حاشیه‌نشین هستند.

مدیر دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری زنجان خاطرنشان کرد: خوشبختانه افزایش فضاهای آموزشی، توسعه امکانات فرهنگی، ورزش، خدمات بهداشتی و غیره در دستور کار قرار گرفته است.