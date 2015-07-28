بهره مندی ۱۵ هزار روستایی آذربایجان شرقی از نعمت گاز طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله دینی سه شنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان اهر اظهار داشت: هم اکنون همزمان با آغاز پروژه گازرسانی به هفت روستای شهرستان اهر، در سایر نقاط آذربایجان شرقی نیز به ۱۷۵ روستا طی سالجاری گازرسانی می شود.

وی با بیان اینکه سالجاری نزدیک به ۱۵ هزار نفر از روستاییان عزیز از نعمت گاز بهره مند خواهند شد، اظهار داشت: بعد از بهره برداری از پروژه گازرسانی به ۱۸۵ روستای استان، درصد بهره مندی خانوار روستایی پنج درصد در این استان افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی همچنین از آغاز عملیات پروژه گازرسانی به کارخانه معدن مس انجرد در شهرستان اهر نیز خبر داد و افزود: مطالعات پروژه گازرسانی به کارخانه معدن مس انجرد به پایان رسیده و بزودی اجرایی می شود.

وی در ادامه خاطر نشان شد: با توجه به سیاست های دولت، حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت تولید و اشتغالزایی، گازرسانی به پروژه معدن مس انجرد با انجام طرح گازرسانی به روستاهای شهرستان اهر صورت می گیرد.

دینی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه ۸۹ درصد از مردم روستاهای شهرستان اهر تحت پوشش شرکت گاز قرار دارند، اظهار داشت: امیدواریم با اتمام پروژه های درحال انجام آمار برخورداری مردم این شهرستان از نعمت گاز طبیعی، سال آینده به ۹۳ درصد افزایش یابد.

کلنگ زنی پروژه گازرسانی به هفت روستای شهرستان اهر

رییس اداره گاز شهرستان اهر نیز در حاشیه مراسم کلنگ زنی پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان اهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این پروژه که با هدف گازرسانی به روستاهای این شهرستان و بهره مندی روستائیان از این نعمت خدادادی اجرا شده، عملیات گازرسانی به هفت روستا در این شهرستان آغاز می شود

مستعلی مرادی در ادامه با بیان اینکه هدف شرکت گاز توسعه شبکه های گازرسانی به مناطق محروم و دور افتاده است، افزود: با اتمام این پروژه ۱۳۰ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

وی تعداد افراد بهره مند از گاز طبیعی را در این پروژه ۵۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: همچنین با تکمیل شدن گازرسانی به روستاهای گوره درق، دامن آباد، ملالار، ساری یارقان، گلوجه، قره بورون و آقا کندی در محور اهر – تبریز تعداد بهره مندان اهری از گاز طبیعی به هشت هزار و ۴۱۰ نفر خواهد رسید.

رئیس اداره گاز شهرستان اهر از افزایش ۱.۴ درصدی تعداد خانوارهای تحت پوشش شرکت گاز با اجرای طرح گازرسانی این هفت روستا نیز خبر داد و افزود: اجرای پروژه گازرسانی به این روستاها، ۳۸ میلیارد ریال هزینه خواهد شد که این اعتبار صرفاً برای اجرای شبکه گذاری و انشعابات هزینه می شود.

رئیس اداره گاز شهرستان اهر در پایان با اشاره به اجرای پروژه گازرسانی به شش روستای این شهرستان در سال آینده خاطر نشان کرد: پروژه گازرسانی به این روستاها طبق مناقصه به پیمانکار سپرده شده و به لطف خداوند سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.