گازرسانی به روستاهای محروم و صعب العبور اهر در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی سه شنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه گازرسانی به هفت روستای شهرستان اهر اظهار داشت: عمده هدف دولت تدبیر و امید اجرای پروژه های عمرانی و مهندسی با پوشش بالاست و امیدوارم این پروژه نیز در زمانی زودتر از موعد اعلام شده به اتمام رسیده و اهالی روستاهای منطقه بتوانند از نعمت گاز بهره مند شوند.

وی ضمن ابراز تاسف از جان باختن تعدادی از اهالی روستای ملالار در زلزله دلخراش سال ۹۱ افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی خدمات ارزنده و شایانی برای جامعه اسلامی ایران انجام داده و امروز این نعمت الهی به روستاهای ما نیز رسیده و این نشان از توجه نظام اسلامی به مناطق محروم است.

فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، دولت طاغئت هیچ توجهی به روستاها و مناطق محروم نداشت و این مناطق در فقر مطلق روزگار می گذراندند اما امروز شاهد استفاده حداکثری مناطق محروم از امکانات رفاهی و معیشتی می باشیم که یکی از نمونه های آن نعمت گاز طبیعی می باشد.

وی حضور مسئولان استانی و شهرستانی در مناطق دور افتاده و محوم را از برکات نظام اسلامی دانست و گفت: هم اکنون شاهد گازرسانی به مناطق صعب العبور، کوهستانی و جنگلی شهرستان می باشیم که این امر در اولویت پروژه های اداره گاز بوده و جز با نیت خدمت رسانی و بهره مند کردن تمامی مردم از نمت گز طبیعی میسر نمی شود.

عابدی به موفقیت های مردان دیپلماسی کشورمان در جریان مذاکرات با قدرت های جهانی نیز اشاره کرد و گفت: امیدواریم با احقاق حقوق مسلم مردم کشورمان، در زمینه های اقتصادی نیز بتوانیم به پیش رفته و با بهره برداری از ثروت های عظیم خدادادی منطقه بیکاری را به حداقل رسانده و خدمات بیشتری به مردم عزیزمان ارائه دهیم.

فرماندار اهر در پایان سخنان خود اظهار امیداری کرد: با گازرسانی به مناطق محروم و بی بهره از این نعمت خدادادی دیگر مشکلی از این بابت نخواهیم داشت و در کنار تامین نیازهای روزمره مردم عزیز، می توانیم در بحث های تولیدی و اقتصادی نیز نقش فعال تری ایفا کنیم.