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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۰۸

فرماندار اهر:

گازرسانی به روستاهای محروم و صعب العبور اهر در اولویت است

گازرسانی به روستاهای محروم و صعب العبور اهر در اولویت است

اهر- فرماندار شهرستان اهر گفت: گازرسانی به مناطق و روستاهای محروم و صعب العبور در اولویت پروژه های شهرستان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی سه شنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه گازرسانی به هفت روستای شهرستان اهر اظهار داشت: عمده هدف دولت تدبیر و امید اجرای پروژه های عمرانی و مهندسی با پوشش بالاست و امیدوارم این پروژه نیز در زمانی زودتر از موعد اعلام شده به اتمام رسیده و اهالی روستاهای منطقه بتوانند از نعمت گاز بهره مند شوند.

وی ضمن ابراز تاسف از جان باختن تعدادی از اهالی روستای ملالار در زلزله دلخراش سال ۹۱ افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی خدمات ارزنده و شایانی برای جامعه اسلامی ایران انجام داده و امروز این نعمت الهی به روستاهای ما نیز رسیده و این نشان از توجه نظام اسلامی به مناطق محروم است.

فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، دولت طاغئت هیچ توجهی به روستاها و مناطق محروم نداشت و این مناطق در فقر مطلق روزگار می گذراندند اما امروز شاهد استفاده حداکثری مناطق محروم از امکانات رفاهی و معیشتی می باشیم که یکی از نمونه های آن نعمت گاز طبیعی می باشد.

وی حضور مسئولان استانی و شهرستانی در مناطق دور افتاده و محوم را از برکات نظام اسلامی دانست و گفت: هم اکنون شاهد گازرسانی به مناطق صعب العبور، کوهستانی و جنگلی شهرستان می باشیم که این امر در اولویت پروژه های اداره گاز بوده و جز با نیت خدمت رسانی و بهره مند کردن تمامی مردم از نمت گز طبیعی میسر نمی شود.

عابدی به موفقیت های مردان دیپلماسی کشورمان در جریان مذاکرات با قدرت های جهانی نیز اشاره کرد و گفت: امیدواریم با احقاق حقوق مسلم مردم کشورمان، در زمینه های اقتصادی نیز بتوانیم به پیش رفته و با بهره برداری از ثروت های عظیم خدادادی منطقه بیکاری را به حداقل رسانده و خدمات بیشتری به مردم عزیزمان ارائه دهیم.

فرماندار اهر در پایان سخنان خود اظهار امیداری کرد: با گازرسانی به مناطق محروم و بی بهره از این نعمت خدادادی دیگر مشکلی از این بابت نخواهیم داشت و در کنار تامین نیازهای روزمره مردم عزیز، می توانیم در بحث های تولیدی و اقتصادی نیز نقش فعال تری ایفا کنیم.

کد مطلب 2869176

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