به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسن‌زاده در مورد آخرین وضعیت باشگاه‌های بدهکار در آستانه برگزاری پانزدهمین دوره لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در بحث بدهی باشگاه‌‌های بدهکار پیش می‌رویم. امسال اتفاق خوش آیندی رخ داده و ما با هماهنگی مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ و بخصوص دبیرکل و رئیس سازمان لیگ برتر، فعالیت متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته انجام داده‌ایم.

وی که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، افزود: اگر در سه سال گذشته حمایت مقامات اجرایی برای اجرای رای مطالبات وجود نداشت، امسال عزم، اراده، حمایت و همچنین قول مستقیم علیرضا اسدی و مهدی تاج باعث شده تا باشگاه‌های بدهکار دقیقا با روشی که در جلسات مطرح شده است، قبل از اولین مسابقه باید بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کنند.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در ادامه بیان کرد: ضمانت اجرایی این تصمیم این است که به دستور رئیس سازمان لیگ برتر، تیمی که بدهکار است، اگر نامه بلامانع بودن فعالیتش را از کمیته انضباطی دریافت و ارائه نکند، اجازه حضور در اولین مسابقه را نخواهد داشت و مسلم است تیمی که مقابل حریفش حاضر نشود، نتیجه دیدار ۳ بر صفر توسط داور اعلام خواهد شد. یقین داریم این‌ مرتبه با حمایت دبیر کل و رئیس سازمان لیگ برتر، حکم کمیته انضباطی در خصوص باشگاه‌های بدهکار که چند سالی است خاک می‌خورد، اجرا می‌شود.

حسن‌زاده درباره فعالیت باشگاه‌های بدهکار یادآور شد: خوشبختانه با تاکیداتی که صورت گرفته، برخی از باشگاه‌ها در لیگ برتر و دیگر لیگ‌ها تلاش لازم را برای تسویه بدهی‌شان انجام داده‌اند. چند باشگاه کاملا بدهی خود را تسویه کرده و مدارکشان را به کمیته انضباطی ارائه داده‌اند. چند باشگاه دیگر هم به تدریج اقدام به اخذ رضایت کرده و مدارک لازم را ارائه می‌دهند. در واقع بلامانع بودن فعالیت باشگاه بدهکار پس از تسویه کامل، با روشی که پیش بینی شده، صادر می‌شود. تا به امروز بیش از ۱۰ تیم در اجرای حکم کمیته انضباطی اقدام کرده‌اند.

وی درباره اظهارات برخی از باشگاه‌ها در خصوص میزان بدهی‌شان خاطرنشان کرد: برخی از باشگاه‌ها اگر درباره میزان بدهی خود یا تسویه حساب احتمالی با طلبکاران مدارکی دارند، می‌توانند آنرا به کمیته انضباطی ارائه دهند و کمیته انضباطی دقیقا بدهی هایی که قطعی و لازم الاجرا شده است، را محاسبه و اعلام کند که اعلام این مبالغ، مطابق آراء قطعی است. به عنوان مثال باشگاه ذوب‌آهن مدعی است بده ندارد در حالی‌که مطابق آرای قطعی، باشگاه مذکور بیش از ۲۰ میلیارد ریال بدهی داشته که هنوز هم گزارشی مبنی بر پرداخت آن به ما ارائه نشده است.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پایان گفت: چنانچه باشگاه‌ها مدارک و مستندات مربوط به مصالحه و تسویه حساب با طلبکاران را ارائه دهند، کمیته انضباطی مراتب را بررسی کرده و از سقف بدهی‌های‌شان خواهد کاست.