تجارت ۴۰۰ میلیارد دلاری چین با آفریقا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «الجزیره»، چین از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد توانسته از آمریکا سبقت بگیرد و به عنوان بزرگترین شریک تجاری قاره آقریقا تبدیل شود.

در همین حال، حجم تجارت آمریکا با آفریقا در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۷۳ میلیارد دلار رسید، این درحالی است که این رقم برای سال ۲۰۱۲ میلادی ۱۲۵ میلیارد دلار ثبت شده بود.

بر این اساس، حجم معاملات تجاری چین با قاره آفریقا در سال گذشته میلادی به ۲۲۲ میلیارد دلار رسید و مقامات چینی بر این باور هستند که تا سال ۲۰۲۰ میلادی، این رقم به ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد.