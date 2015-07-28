پیست تارتان مجموعه شهید بهشتی بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بهروزیان صبح سه شنبه در آئین افتتاح این پروژه اظهار داشت: از عنایت دولت تدبیر و امید و حمایتهای بی دریغ استاندار بوشهر در خصوص تامین اعتبارات به امر ورزش استان تقدیر وتشکر کرد.

وی افزود: در سال گذشته اعتبارات خوبی به ورزش استان اختصاص داده شده که نسبت به گذشته رشد خوبی داشته است.

بهروزیان با بیان اینکه هم اکنون پروژه های خوبی درسطح استان در دست اجراست، تصریح کرد: یکی از مطالبات به حق ورزش دوستان استان بوشهر همواره بهره برداری از پیست تارتان مجموعه شهید بهشتی بوشهر بوده است.

وی اضافه کرد: عملیات اجرایی این پروژه در سال ۹۱ آغاز شد ولی به دلایلی ناتمام مانده بود که با تلاشها و پیگیریهای صورت گرفته با تامین اعتبار تکمیل ومورد بهره برداری قرار گرفت.

بهروزیان اضافه کرد: استان بوشهر در ورزش دومیدانی دارای استعدادها و ظرفیتهای فراوانی است که نیاز است توجه ویژه ای به این ورزش شود و قطعا با افتتاح این پیست مدالهای بیشتری نصیب استان خواهد شد.

وی اضافه کرد: عملیات اجرایی این پروژه به متراژ شش هزار و ۲۶۴ مترمربع در سال ۹۱ آغاز و با هزینه ۱۵ میلیارد و ۳۵۲ میلیون ریال احداث شد.