به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان در خصوص توافق صورت گرفته بین فدراسیون فوتبال با مسئولان صداوسیما ضمن بیان مطل فوق گفت: بعد از چندین ماه سرگردانی در خصوص پرداخت عدم حق پخش تلویزیونی و در راستای حرفه‌ای شدن فوتبال باشگاهی، لازم بود تا سیستمی منسجم جدید را جایگزین پرداخت حق پخش قبلی از صدا و سیما کنیم.

وی افزود: طی مذاکرات مختلفی که صورت گرفت، تفاهم‌نامه‌ای بین فدراسیون فوتبال و سازمان صدا و سیما به امضا رسید که با درک شرایط مالی و طبق قانون صداوسیما برای پرداخت حق پخش و مسابقات فوتبالی و همچنین تامین منابع مالی فوتبال کشور اعم از تیم‌های ملی و تیم‌های فوتبال پایه همراه بود.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: این تفاهم‌نامه در راستای پیدایش فناوری نوین رسانه ملی، تلویزیون تعاملی آی‌پی‌تی وی به امضا رسید که بر اساس آن نمایندگان صداوسیما و همکاری سازمان لیگ، موظفند حداکثر ظرف دو ماه آینده، برنامه‌ریزی‌های نهایی را انجام داده و در جهت همکاری‌های مرتبط با فدراسیون فوتبال، ساز و کار اجرایی آن را مشخص و ارائه کنند.

وی که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، یادآور شد: بر اساس این تفاهم‌نامه، سهمی برای فوتبال و باشگاه‌های کشور و سهمی برای صداوسیما منظور می‌شود که می‌تواند درآمدها را با انگیزه و رشد فوتبال توسعه دهد که از مزایای اصلی آن برای باشگاه‌های کشور این است که از طریق حق پخش تلویزیونی به حقشان می‌رسند.

کفاشیان در پایان گفت: از صداوسیما به خاطر اینکه شرایطی را فراهم کرد تا تفاهم‌نامه منعقد شود، تشکر می‌کنم. بدون شک اگر روزی فوتبال کشور بخواهد حق پخش واقعی که حقش است، دریافت کند، می‌بایست فدراسیون فوتبال و سازمان صداوسیما به همکاری تعاملی و دو جانبه خود ادامه دهند و دور شدن و یا برخورد با یکدیگر به هیچ عنوان راهکار مناسبی نخواهد بود.