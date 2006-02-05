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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۱۸

مدير كل اداره كار خراسان رضوي در گفت و گو با مهر:

بيمه بيكاري بايد هدفمند شود

مدير كل اداره كار و امور اجتماعي خراسان رضوي گفت :بيمه بيكاري بايد هدفمند شود.

سيد احمد توكلي افشار در گفت و گو با خبرنگار مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود :ايجاد اشتغال و تلاش براي پايداري آن برنامه  جديدي است كه در وزارت كار جهت رفع  مشكل بيكاري  مطرح شده است.

وي گفت: بر اين اساس تا پايان سال يك برنامه  اجرايي تعيين كرده و تا پايان ارديبهشت سال 85 برنامه  3 ساله ي خود را تهيه  خواهيم كرد و به وزارت كار تحويل مي دهيم.

وي در خصوص بيمه  بيكاري اظهار داشت : با توجه به سياستهاي وزارت،  بيمه بيكاري بايد هدفمند شود و در حال حاضر بدون هدف و برنامه مشخص نمي توانيم در اين مورد تصميم گيري كنيم .

 

کد مطلب 286921

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