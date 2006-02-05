سيد احمد توكلي افشار در گفت و گو با خبرنگار مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود :ايجاد اشتغال و تلاش براي پايداري آن برنامه جديدي است كه در وزارت كار جهت رفع مشكل بيكاري مطرح شده است.

وي گفت: بر اين اساس تا پايان سال يك برنامه اجرايي تعيين كرده و تا پايان ارديبهشت سال 85 برنامه 3 ساله ي خود را تهيه خواهيم كرد و به وزارت كار تحويل مي دهيم.

وي در خصوص بيمه بيكاري اظهار داشت : با توجه به سياستهاي وزارت، بيمه بيكاري بايد هدفمند شود و در حال حاضر بدون هدف و برنامه مشخص نمي توانيم در اين مورد تصميم گيري كنيم .



