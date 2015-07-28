رقابت۲۵۰۰معلم در المپیاد ورزشی دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نشست خبری المپیاد دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه این دانشگاه از قدیمی‌ترین و منسجم‌ترین دانشگاه‌های کشور بوده است؛گفت:این دانشگاه از سال ۹۰ بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرده و نیاز به برپایی برنامه‌ها و المپیادهای بزرگ و شایسته دارد.

وی افزود: ما بالغ بر ۶۵ هزار دانشجو به صورت پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی‌ارشد در ۹۸ مرکز علمی داریم و از آنجا که رسالت ما خدمات به این دانشجویان به‌صورت شبانه‌روزی است، تمرکز ویژه‌ای در حوزه ورزش و تربیت بدنی خواهیم داشت.

قنبری تاکید کرد: با توجه به همین هدف، المپیاد ورزشی در دو بخش بیست‌ودومین المپیاد ورزشی و اولین المپیاد ورزشی دانشگاه فرهنگیان از ۱۲ تا ۲۶ مرداد ماه در دو بخش خواهران (۶ رشته) و برادران (۷ رشته) برگزار می‌شود که ۲۵۰۰ معلم در آن به رقابت می‌پردازند.

قنبری خاطرنشان کرد: این المپیاد از مطالبات اصلی دانشجویان این دانشگاه بوده و به همین دلیل ما سعی کردیم یکی از بزرگترین المپیادهای ورزشی کشور را با گفتمان تحصیل، تهذیب و ورزش برگزار کنیم.

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان افزود: سطح مسابقات، علمی و آموزشی است و در این راستا کمیته‌ای چهارده‌گانه برای اعتباربخشی به المپیاد تعریف شده تا توانمندی استانی و ملی را پیوند بزنیم.

وی با اشاره به برخی دستاوردهای این المپیاد عنوان کرد: ورزش در درون خود یکسری آموزه دارد که نظم‌پذیری یکی از آنها است.

قنبری به دیگر آموزه‌های این المپیاد اشاره کرد و گفت: کار گروهی، هدفمندی، احترام به قانون و پیشکسوت‌ها، تلاش برای رسیدن به هدف متعالی و نشاط در زندگی از جمله این دستاوردها است که ما سعی داریم در مدت یک هفته المپیاد، این آموزه‌ها را تعلیم دهیم.

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان یکی از مهمترین دستاوردهای این المپیاد را استعدادیابی خواند و اظهار کرد: تلفیق دانش، ورزش و پویایی کمک بسیاری به دانشجویان خواهد کرد و برگزاری این المپیاد می تواند در سلامت، غنی‌سازی اوقات فراغت، نشاط و همبستگی دانشجویان بسیار مثمرثمر باشد.

تلاش ما ویژه‌سازی اولین تجربه دانشگاه فرهنگیان است

در ادامه این نشست خبری، مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه این المپیاد اولین تجربه دانشگاه فرهنگیان است، توضیح داد: تلاش ما این است که این دوره از مسابقات بسیار ویژه برگزار شود.

شهیدی تاکید کرد: با معاونت آموزش صحبت‌هایی شده تا امتیازات فراوانی از جمله اعزام به مسابقات دیگر برای شرکت‌کنندگان در المپیاد و برگزیدگان آن اتخاذ شود.

وی ادامه داد: همان‌طور که دکتر قنبری اشاره کرد، استعدادیابی نیز موضوع بسیار مهمی است که حاصل این دوره از المپیاد خواهد بود.

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: ما انتظار این همه استقبال را نداشتیم. تقریبا صددرصد پردیس‌های ما در این المپیاد شرکت کرده‌اند که این موضوع در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بی‌سابقه است.

شهیدی با اشاره به انتخاب استان زنجان به عنوان محل برگزاری المپیاد گفت: ما برای میزبانی پیش از این فراخوان به استان‌ها ارائه داده بودیم که با توجه به پتانسیل‌های مختلف استان زنجان و وضعیت خوب ورزشی در این استان، همچنین شرایط آب و هوایی پس از بازدیدهای متعدد زنجان را به‌عنوان محل برگزاری مسابقات انتخاب کرده‌ایم.

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: این مسابقات از دوازدهم تا نوزدهم مرداد برای برادران و از بیستم تا بیست‌وششم مرداد برای خواهران برگزار می‌شود.