راه اندازی کارگروه ویژه آموزش و پژوهش در اداره کتابخانه های همدان

به گزارش خبرنگا مهر، عاطفه زارعی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان همدان با بیان اینکه اقدامات خوبی در مدت سرپرستی گذشته صورت گرفته که شایسته تقدیر است و انتخاب سرپرست جدید نیز بر اساس سابقه و ویژگی های وی بوده است، اظهار داشت: کار در کتابخانه های عمومی امری فرهنگی بوده و به طور قطع نتایج کار فرهنگی در بلندمدت مشخص می شود و افراد صاحب نظر بسیاری در این حوزه وجود دارد و انتظارات از آن بالا است.

وی در ادامه ابراز داشت: برای کسب موفقیت در این حوزه و انجام کامل این رسالت مهم باید همگی با انسجام، وفاق، هدف و دغدغه مشترک به تلاش در محقق کردن برنامه های پیش بینی شده بپردازیم و موفقیت مجموعه را موفقیت تک تک افراد مجموعه بدانیم.

زارعی با تاکید بر اینکه تجربه کتابداران همدان در امو کتابخانه ها بسیار بالا و مثال زدنی است، گفت: ایده ها و طرح های موفقی توسط کتابداران همدان در کشور تسری پیدا کرده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان بیان داشت: توانمندی و پیشرفت کتابخانه های عمومی در سال های اخیر ملموس بوده و این وضعیت ادامه خواهد داشت و تلاش بر این است که مشکلات و کمبودهای کتابخانه ها را به اطلاع مسئولین و استان برسانیم.

وی با بیان اینکه برای حل مشکلات کتابخانه ها در استان همدان باید بسیج عمومی از سوی مسئولین استانی انجام شود، خطاب به کتابداران اظهار داشت: باید هر کتابدار نسبت به اطلاعات و ملزومات حوزه کاری، کتابخانه و مخاطبین خود اشراف کامل داشته باشد و وظیفه کتابدار تنها امانت دادن و گرفتن کتاب نیست.

زارعی شغل کتابداری را بسیار مهم و اثرگذار برشمرد و گفت: یک کتابدار دقیق، مسلط و کوشا در پیشرفت و تعالی آینده افراد جامعه مؤثر و هدایت کننده است.

وی به ارائه طرح ها و ایده های عملیاتی در کتابخانه ها تأکید کرد و گفت: به همین منظور کارگروه ویژه آموزش، پژوهش و نوآوری در اداره کل کتابخانه های عمومی استان راه اندازی خواهد شد.

در این مراسم حسن عرفانی مقدم سرپرست سابق اداره کتابخانه های همدان تودیع و سعید محبیان به عنوان سرپرست جدید معارفه شد.