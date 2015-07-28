پایان کار نماینده والیبال قم با ۵ شکست متوالی

نسرین رامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال نوجوانان پسر قم که در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور به میزبانی زنجان حضور پیدا کرده است روز گذشته در آخرین دیدار خود نیز بازنده شد و نتوانست راهی مرحله دوم شد.

وی افزود: والیبالیست‌های نوجوانان قم در شرایطی در آخرین دیدار مرحله گروهی خود برابر تیم زنجان قرار گرفتند که امیدی به صعود نداشتند و در یک مسابقه تشریفاتی که ۵ ست به طول انجامید در نهایت با هوشیاری زنجانی‌ها در ست پایانی، ۳ بر ۲ مسابقه را به تیم میزبان واگذار کردند.

نایب‌رئیس هیئت والیبال استان قم گفت: تیم والیبال نوجوانان پسر قم در این مسابقات با تیم‌های خراسان رضوی، فارس، البرز، زنجان و اردبیل همگروه بود در حالی که ۲ تیم از این جمع به مرحله بعد صعود می‌کرد.

رامین بیان داشت: پس از برگزاری ۵ مسابقه تیم والیبال قم با ۵ شکست متوالی و کسب ۲ امتیاز ناشی از شکست ۳ بر ۲ در بازی با تیم‌های زنجان و البرز، با این مسابقات وداع کرد تا این رقابت‌ها با صعود تیم‌های اصفهان، گیلان، فارس و خراسان رضوی به عنوان چهار تیم برتر این رقابت‌ها به مرحله نیمه نهایی ادامه یابد.

وی عنوان کرد: تیم نوجوانان قم در این مسابقات در نخستین دیدار خود برابر تیم خراسان رضوی با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد و کار خود را با شکست در زنجان آغاز کرد.

نایب‌رئیس هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: والیبالیست‌های قمی در دومین مسابقه نیز با همین نتیجه مسابقه را به تیم استان اردبیل واگذار کردند تا امیدهای صعود این تیم کاهش یابد و در سومین دیدار نیز در ماراتن والیبال ۳ بر ۲ به البرز باختند.

رامین افزود: تیم والیبال قم در چهارمین مسابقه خود ۳ بر یک مغلوب فارس شد و در آخرین بازی خود ۳ بر ۲ به میزبان باخت و بدون کسب پیروزی این مسابقات را ترک کرد.