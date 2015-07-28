پرداخت پاداش کسب سهمیه دوومیدانی کاران در فرودگاه

به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت پاداش ۱۰ میلیون تومانی به ورزشکارانی که موفق به کسب سهمیه المپیک ریو شوند جزو برنامه‎های مصوب کمیته ملی المپیک است. همچنین این کمیته تصویب کرده که به ازای هر سهمیه المپیک ۱۰ میلیون تومان در اختیار فدراسیون ورزشکار مربوطه قرار می‎دهد تا به اعضای کادر فنی موثر در المپیکی شدن ورزشکار اهدا شود.

در همین راستا امروز مسئولان کمیته ملی المپیک به فرودگاه امام خمینی (ره) می‎روند تا هم از دوومیدانی‎کاران المپیکی شده استقبال کنند و هم پاداش آنها را پراخت کنند.

تیم ملی دوومیدانی که در رقابت‏های جام کازانف روسیه شرکت کرده بود، توسط محمد حسین ابارقی (دو ۲۰۰ متر)، لیلا رجبی (پرتاب وزنه)، رضا قاسمی و حسن تفتیان (دوی ۱۰۰ متر) صاحب سهمیه المپیک شد.

بر این اساس امروز مسئولان کمیته ملی المپیک باید با ۸۰ میلیون به استقبال دوومیدانی کاران بروند. از این مبلغ ۴۰ میلیون سهم ورزشکارانی دوومیدانی کار است که صاحب سهمیه المپیک شده‎اند و به طور مساوی میان آنها توزیع خواهد شد. ۴۰ میلیون تومان دیگر هم در اختیارمسئولان فدراسیون قرار می‎گیرد تا با تصمیم خودشان میان اعضای کادر فنی تیم تقسیم شود.

تیم ملی دوومیدانی ایران ساعات ۱۵:۳۰ امروز به تهران بازخواهد گشت.