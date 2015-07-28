به گزارش خبرگزاری مهر؛ کتاب حاضر یکی از مهمترین نوشته های میرچا اِلیاده است. پژوهنده صاحبنظر، در این کتاب «صور» و «اشکال» عالم قداست و دیانات و آئین ها و اساطیر و رمزها را بررسی کرده است.

دو مسأله مذهب چیست؟ و به چه میزانی می توان از تاریخ ادیان سخن گفت؟ موضوع اصلی کتاب است و چون نویسنده در باب فایده تعریف مقدماتی پدیده مذهبی بدگمان است، در این کتاب به بحث درباره تجلیات قداست یا لاهوت به گسترده ترین معنای کلمه بسنده شده است. در نتیجه فقط پس از بررسی شمار کلانی از این تجلیات، می توان مسأله تاریخ اشکال و صور مذهبی را مطرح ساخت.

روش تحقیق نویسنده در این کتاب بسیار ساده و قابل اطمینان است. او پژوهش خود را با شرح چندین تجلی قداست در کیهان، قداستی که در سطوح و مراتب مختلف کیهان، در آسمان و آب و زمین و سنگ، ظاهر می شود، آغاز کرده است، نه بدین علت که آن را کهن ترین تجلیات قداست می پندارد بلکه از این رو که شرح آنها از سویی، دیالکتیک قداست و از سوی دیگر ساختمان و ساختارهای ظرف (یا وعاء) قداست را توضیح می دهد.

به اعتقاد نویسنده به چندین دلیل مزایای این روش تحقیق کتاب بر مضراتش می چربد: ۱. از تعریف پدیده مذهبی، به طریق برهان لمّی معاف خواهیم بود اما خواننده با مرور فصول مختلف کتاب خود می تواند در باب ریخت شناسی قداست، تأمل و اندیشه کند.

۲. تجزیه و تحلیل هر دسته از تجلیات قداست، ضمن آشکار ساختن وجوه و جهات قداست به نحوی طبیعی، و تفهیم این معنی که چگونه در نظامی منسجم و منضبط، مندرج می شوند، در عین حال، زمینه را برای بحث نهایی در باب ذات مذهب، فراهم و آماده می سازد.

۳. بررسی همزمان اشکال و صور مذهبی «دانی» و «عالی»، عناصر مشترکشان را عیان خواهد ساخت و بدینگونه از بعضی خطاهای ناشی از دیدگاه «تکاملی» یا «غرب گرایانه» اجتناب می شود.

۴. مجموعه های به هم پیوسته مذهبی را زیاده از حدّ، تجزیه کرده، چرا که هر رده از تجلیات قداست، چه از لحاظ ریخت شناسی و چه از جنبه تاریخی، به نوعی کلیّتی واحد است.

۵. هر فصل جهتی خاص از قداست، رشته ای خاص از مناسبات انسان با قداست و در هر رشته از این مناسبات، ردیفی از «لحظات یا برهه های تاریخی» را آشکار خواهد ساخت.

نویسنده در هر فصل کتاب کوشیده است ساختمانی و حتی گاه سبک و شیوه ای خاص داشته باشد تا از یکنواختی که عارض هر شرح و توضیح تعلیمی می شود، احتراز به عمل آید. هدف از تقسیم هر فصل به چندین بند، خاصه ساده کردن کار ارجاع بوده است و فقط با مطالعه کامل کتاب می توان به دامنه بُرد و شعاع عمل آن پی برد.

چاپ پنجم کتاب «رساله در تاریخ ادیان» در ۴۳۴ صفحه و با قیمت ۲۳ هزار تومان از سوی انتشارات سروش منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

علاقمندان برای تهیه کتاب به صورت تک جلدی و کلی به فروشگاه مطهری سروش به نشانی خیابان شهید مطهری، نرسیده به خیابان شهید مفتح، جنب ساختمان سروش، تلفن ۸۸۳۱۰۶۱۰-۰۲۱ یا به فروشگاه مرکزی سروش (ترنجستان سروش) به نشانی خیابان انقلاب، بعد از تقاطع ابوریحان، بین خیابان وصال و فلسطین، فروشگاه ترنجستان سروش، تلفن ۶۶۴۹۳۶۲۰-۰۲۱ مراجعه کنند.

همچنین مرکز پخش پکتا (نماینده انحصاری پخش آثار انتشارات سروش) به نشانی: خیابان انقلاب، بعد از تقاطع ابوریحان، بین خیابان وصال و فلسطین، جنب فروشگاه ترنجستان سروش، تلفن ۶۶۹۷۳۲۰۳ ( ۲۰ خط) آماده عرضه کلی و جزئی این کتاب به علاقمندان است.

فروش اینترنتی کتاب نیز از طریق سایت انتشارات سروش به نشانی: http://soroushpublishingco.ir امکان پذیر است.