سیل ۳۲ میلیارد تومان به البرز خسارت وارد کرد

ابوالقاسم باقری در گفتگو با مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: طبق اعلام نهایی دستگاه های مربوطه سیل اخیر در استان البرز ۳۲ میلیارد ۳۸ میلیون تومان خسارت وارد کرد.

وی خسارت وارده به باغات و مزارع استان البرز را ۸ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: سیل همچنین به منازل مسکونی در سطح استان ۷ میلیارد تومان خسارت وارد کرد.

وی میزان خسارت سیل به راه های مواصلاتی البرز را نیز ۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: منابع طبیعی استان بر اثر این سیل متحمل خسارت ۳ میلیادری شده است.

باقری در پایان اعلام کرد: نیروهای دستگاههای مختلف در مناطق حادثه دیده مشغول عملیات اجرایی و بازسازی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال بارندگی شدید در تاریخ ۲۸ تیرماه بخشی از رودخانه کرج در محدوده دو روستای «زیارت» و «سیجان» در محور پر تردد کرج به کندوان طغیان کرد که در این حادثه ضمن وارد آمدن خسارت های شدید به خانه ها و بافت مسکونی روستاها، متاسفانه تنی چند از اهالی این مناطق جان خود را از دست دادند و برخی نیز مفقود شدند.